الفلسطينيون يستعدون لغزو رفح بريًا.. ماذا يحدث فى المنطقة الحدودية بقطاع غزة؟

استعد المدنيون النازحون في قطاع غزة لعملية برية إسرائيلية محتملة في رفح- آخر منطقة غير مأهولة في القطاع- حيث يبحث الكثيرون عبثًا عن مكان آمن، بينما حذر مسئولون في الشرق الأوسط من أن وقف إطلاق النار لا يزال بعيد المنال، وفي هذه الأثناء، استمرت العمليات العسكرية الإسرائيلية في أكبر مستشفى عامل في غزة في مدينة خان يونس الجنوبية، حسبما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوم السبت، واعتقل أكثر من 100 شخص كجزء من بحثه عن نشطاء حماس الذين يقول إنهم يختبئون هناك.

ماذا يحدث في مدينة رفح الحدودية؟

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، تتزايد التوقعات بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سوف يشن قريباً هجوماً برياً ضد حماس في رفح، وهي بلدة تقع جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر، ففي الأسبوع الماضي، كثفت القوات الجوية الإسرائيلية غاراتها الجوية على البلدة، التي وصفتها بأنها المعقل الأخير للجماعة المسلحة.

وفر أكثر من 1.3 مليون مدني، أو أكثر من نصف سكان غزة، من القتال في أماكن أخرى واحتشدوا في رفح التي يسكنها عادة نحو 300 ألف نسمة.

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الأونروا إن القتال العنيف في مدينة خان يونس وما حولها يدفع آلاف الأشخاص نحو رفح، لكن الغارات الجوية دفعت أيضًا البعض في رفح إلى الفرار شمالًا إلى وسط قطاع غزة، فالأوضاع المتدهورة في شمال غزة تقترب من المجاعة.

وأشارت إسرائيل إلى نيتها دخول رفح كجزء من هدفها المتمثل في القضاء على حماس، ولكن أدت الحرب إلى استشهاد ما يقرب من 29 ألف فلسطيني في غزة، معظمهم من النساء والأطفال، وفقا لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

وتشعر الولايات المتحدة والدول الأوروبية بالقلق من أن يؤدي الهجوم البري على رفح إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والضغط على المساعدات الشحيحة بالفعل وترك الفلسطينيين النازحين بلا مكان يذهبون إليه. قال الرئيس الأمريكي بايدن، الجمعة، إنه يتوقع أن يمتنع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إرسال قوات إسرائيلية إلى رفح.

وأوضحت الصحيفة أن الفلسطينيين الذين انتقلوا إلى رفح هرباً من القتال في أماكن أخرى ليس أمامهم سوى خيارات قليلة.

وقالت ليزا ماشينر، منسقة مشروع غزة في منظمة أطباء بلا حدود، في رسالة صوتية يوم السبت: “لم يعد هناك مكان، نحن نرى الناس يبدأون في التحرك؛ للوصول إلى مكان أكثر أماناً، أين هو آمن؟" إلى أين يجب أن نذهب؟ ليس هناك إجابة على ذلك".

وانتقلت بلسم جبريل، 36 عامًا، إلى رفح منذ شهر تقريبًا بعد أن طلبت سلطات الاحتلال الإسرائيلية من السكان في الشمال الانتقال جنوبًا، وكانت قد غادرت منزلها في مدينة غزة متجهة إلى خان يونس، ثم استيقظت، في وقت مبكر من يوم الإثنين، على صوت قصف عنيف واشتباكات مسلحة بالقرب من الخيمة، التي كانت تحتمي بها مع أطفالها الأربعة، وكانت القوات الإسرائيلية تقوم بعملية عسكرية في المدينة الحدودية.

وخوفًا من اجتياح بري للبلدة، استقلت جبريل الحافلة مع أطفالها إلى دير البلح وسط غزة، دون أن تعرف إلى أين تذهب، لكن الغارات الجوية كانت متكررة هناك أيضًا.

وقالت: "أنت لا تعرف أبدًا ما هو القرار الصحيح، لأنك لا تعرف من سيكون هدف الصاروخ التالي"، وخلافاً لما حدث في رفح، حيث لا تزال المساعدات الإنسانية موجودة، فإن المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس والأرز تكاد تكون بعيدة المنال في دير البلح"، وأضافت: "كان عليّ اختيار الحفاضات بدلاً من الطعام".

حنان عبد الكريم، 36 عامًا، وهي لاجئة أخرى تم إجلاؤها في رفح، تفكر في المغادرة، لكنها لا تعرف ما إذا كان منزلها في خان يونس لا يزال قائمًا، وتبدو الخيارات الأخرى، مثل مخيم النصيرات للاجئين في وسط غزة، غير آمنة بنفس القدر.

وقالت: "إنه وضع رهيب: انتظار الجولة التالية من الإخلاء إلى المجهول".

وقال مايكل ميلشتين، الرئيس السابق للشئون الفلسطينية في المخابرات العسكرية الإسرائيلية: "لا يوجد حل بشأن المكان الذي يمكن التوجه إليه".

وأضاف أن المنطقة الإنسانية المخصصة لإسرائيل في المواصي ممتلئة، وسيواجه القادة الإسرائيليون أيضًا رد فعل عنيفًا في الداخل إذا سمحوا للفلسطينيين بالعودة إلى شمال غزة قبل تأمين عودة الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من جنوب إسرائيل.

بينما قال آفي جاغر، الباحث في المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب ومقره إسرائيل، إن إسرائيل قد تتبع في نهاية المطاف استراتيجية تدريجية لإجلاء المدنيين.