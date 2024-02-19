وثائق النصر.. كشف تفاصيل جديدة حول تطوير الهجوم شرقًا فى حرب أكتوبر

تواصل وزارة الدفاع، الكشف عن وئاثق خاصة بحرب السادس من أكتوبر 1973، التي تمكن فيها الجيش من تحرير الأرض وتحرير أرض الفيروز من دنس الاحتلال الإسرائيلي.

ومن بين الوثائق التي كشفت عنها وزارة الدفاع عبر موقعها الرؤسمي، وثيقة تحمل عنوان "سري جدًا"، حول تطوير الهجوم شرقاً وتداعياته والدعم العاجل إلى مطار العريش أثناء حرب أكتوبر.

وقال الرئيس الراحل أنور السادات: إن "التاريخ العسكرى سيتوقف طويلاً بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973، حيث تمكنت قواتنا من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياز خط بارليف المنيع، واقتحام الضفة الشرقية للقناة بعد أن أفقدت العدو توازنه وقيامها بتحقيق مهامها المباشرة والتالية (رءوس الكبارى)".

وتابع "وصد وتدمير ضربات العدو وهجماته المضادة وتدميرها والتطوير شرقاً وهدم نظرية الأمن الإسرائيلى وبتر ذراعه الطولية، وإدارة أعمال القتال شرق وغرب القناة وحتى إيقاف إطلاق النيران، وإجراء مباحثات فض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الشرق، لقد كانت المخاطرة كبيرة والتضحيات عظيمة لحرب 6 أكتوبر المجيدة".

وأكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أهمية الوثائق الرسمية النادرة حول حرب أكتوبر 1973، التى نشرها الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، التى تتضمن التخطيط الاستراتيجى العسكرى لحرب أكتوبر، وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران، وكذلك كيفية تصفية الثغرة ممثلة فى الخطة شامل وشامل المعدلة، بالإضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، مشددين على أنها رسالة مهمة فى هذا التوقيت.

وأشاروا إلى أن هذه الوثائق تؤكد عظمة القوات المسلحة والشعب المصرى أجمع، وسيذكرها ويخلدها التاريخ، فهى توضح مدى قوة القوات المسلحة المصرية وعظمتها فى التخطيط الاستراتيجي، وكذلك ترابط أفرع القوات المسلحة، والدراسة المستفيضة لكل التفاصيل والخطط فى الحرب، وأيضًا الانبهار فى خطة الخداع التى ظهرت فى الوثائق وسرعة الإنجاز وكيف وقف الشعب كله وراء القوات المسلحة، لا فرق بين مسلم ومسيحي، نسيج وطنى واحد يدافع عن وطنه.