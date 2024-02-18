الأحد 18 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

وثائق نصر أكتوبر|السجلات السرية للمخابرات الحربية حول إسقاط واستسلام مواقع إسرائيلية بخط بارليف

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

أعلنت وزارة الدفاع عن وثائق نادرة على موقعها الرسمى على الإنترنت بشأن حرب أكتوبر، وكان أهم هذه الوثائق الضربة الجوية والتمهيد النيراني، وعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف، وإسقاط واستسلام مواقع إسرائيلية من خط بارليف (بورتوفيق- القنطرة)، وينشر "الدستور" صورًا رسمية من هذه الوثائق المعلنة.

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وأشار موقع وزارة الدفاع إلى أن الرئيس الراحل أنور السادات قال إن التاريخ العسكرى سوف يتوقف طويلًا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973م، حيث تمكنت قواتنا من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياز خط بارليف المنيع واقتحام الضفة الشرقية للقناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه وقيامها بتحقيق مهامها المباشرة والتالية (رءوس الكبارى)، وصد وتدمير ضربات العدو وهجماته المضادة وتدميرها.

والتطوير شرقًا وهدم نظرية الأمن الإسرائيلى وبتر ذراعه الطولية، وإدارة أعمال القتال شرق وغرب القناة وحتى إيقاف إطلاق النيران، وإجراء مباحثات فض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الشرق. لقد كانت المخاطرة كبيرة والتضحيات عظيمة لحرب 6 أكتوبر المجيدة.

وأكد أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب أهمية الوثائق الرسمية النادرة حول حرب أكتوبر 1973، التى نشرها الموقع الرسمى لوزارة الدفاع، والتى تتضمن التخطيط الاستراتيجى العسكرى لحرب أكتوبر، وكذلك إدارة الحرب بمراحلها حتى وقف إطلاق النيران، وكذلك كيفية تصفية الثغرة ممثلة فى الخطة شامل وشامل المعدلة، بالإضافة لفض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية، مشددين على أنها رسالة مهمة فى هذا التوقيت.

الوثائق تؤكد عظمة القوات المسلحة والشعب المصري وسيخلدها التاريخ

وأشاروا إلى أن هذه الوثائق تؤكد عظمة القوات المسلحة والشعب المصرى أجمع، وسيذكرها ويخلدها التاريخ، فهى توضح مدى قوة القوات المسلحة المصرية وعظمتها فى التخطيط الاستراتيجي، وكذلك ترابط أفرع القوات المسلحة، والدراسة المستفيضة لكل التفاصيل والخطط فى الحرب، وأيضًا الانبهار فى خطة الخداع التى ظهرت فى الوثائق وسرعة الإنجاز وكيف وقف الشعب كله وراء القوات المسلحة، لا فرق بين مسلم ومسيحي، نسيج وطنى واحد يدافع عن وطنه.

“مذكرات حرب أكتوبر 50 سنة حرب أكتوبر القائم بأعمال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية 50 عام ا على حرب أكتوبر 1973

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