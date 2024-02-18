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تحقيقات ومتابعات

وثائق نصر أكتوبر|سجل المحادثات التليفونية السرية لإدارة العمليات

حرب أكتوبر
حرب أكتوبر

أعلنت وزارة الدفاع، عبر موقعها الرسمي بالإنترنت، عن وثائق مهمة عن حرب أكتوبر المجيدة، وكان من ضمنها وثائق تتحدث عن الضربة الجوية والتمهيد النيرانى وعبور قناة السويس وتدمير خط بارليف.. وينشر "الدستور" صورًا رسمية من هذه الوثائق المعلنة.

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وكان من ضمن الوثائق قول الرئيس الراحل أنور السادات: إن التاريخ العسكرى سوف يتوقف طويلًا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر 1973م، حيث تمكنت قواتنا من اقتحام مانع قناة السويس الصعب، واجتياز خط بارليف المنيع، واقتحام الضفة الشرقية للقناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه، وقيامها بتحقيق مهامها المباشرة والتالية "رءوس الكبارى"، وصد وتدمير ضربات العدو وهجماته المضادة وتدميرها، والتطوير شرقًا، وهدم نظرية الأمن الإسرائيلى وبتر ذراعه الطولى، وإدارة أعمال القتال شرق وغرب القناة وحتى إيقاف إطلاق النيران، وإجراء مباحثات فض الاشتباك وانسحاب القوات الإسرائيلية إلى الشرق، لقد كانت المخاطرة كبيرة والتضحيات عظيمة لحرب 6 أكتوبر المجيدة.

 

 

 

​​وزارة الدفاع الروسية​​ وزارة الدفاع المصرية “مذكرات حرب أكتوبر 50 سنة حرب أكتوبر 50 عام ا على حرب أكتوبر

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