بعد تحقيق ألقاب بطولات دولية.. وزير الشباب: أبطال الإسكواش مستمرون في كتابة التاريخ

قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أبطال منتخباتنا الوطنية للإسكواش لا تزال تكتب التاريخ المصري في بطولات العالم، بتحقيق البطولات العالمية في مختلف الأعمار السنية".



وتقدم الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للإسكواش، بعد تحقيق أمينة عرفي لقب أون فاير سيدات ويوسف سليمان لقب الرجال، وتتويج علي فرج ببطولة هيوستن المفتوحة، وتحقيق براعم الإسكواش ثلاثة ألقاب ببطولة فرنسا المفتوحة.

مصر تحصد لقب بطولة أون فاير رجال وسيدات وبطولة هيوستن رجال و3 ألقاب في بطولة فرنسا المفتوحة للناشئين والناشئات



وأكد وزير الشباب والرياضة علي تمتع بمكانة مميزة مبنية على العلم والتخطيط السليم والتطبيق العلمي للأهداف الاستراتيجية التي تحققها، وهو دليل نجاح منظومة الرياضة المصرية في الألعاب الفردية والجماعية، مع وجود النماذج المميزة التي تدرك قيمة مصر والتي تلعب باسمها في كل مكان..

و توجت أمينة عرفي ( 16 عام ) بأولى ألقابها على مستوى رابطة محترفي الاسكواش بعد فوزها بلقب بطولة اسكواش أون فاير في أمريكا على حساب البلجيكية تيني جيليس المصنفة الأولى في البطولة بالنهائي 3-2 بعد مباراة ماراثونية استمرت 88 دقيقة، كما حقق يوسف سليمان ذات البطولة رجال بعد الفوز فى النهائي علي بطل إسبانيا 3/1.

تتويج علي فرج المصنف الأول عالميًا بلقب بطولة هيوستن المفتوحة

وتوج علي فرج المصنف الأول عالميًا بلقب بطولة هيوستن المفتوحة للإسكواش بأمريكا بعد فوزه فى نهائى مصرى خالص على زميله مازن هشام بنتيجة 3-0.

وفي بطولة فرنسا المفتوحة للناشئين والناشئات، توجت مصر تتوج بثلاث ألقاب، خديجه محمد المراكبي لقب 11 عام براعمات، لانا فتح الله لقب 13 عام للناشئات، وياسين فوده لقب 13 عام للناشئين.

وزير الشباب يهنئ سمر حمزة بذهبية بطولة كليبان الدولية للمصارعة



تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلي الاتحاد المصري للمصارعة؛ بالتهنئة القلبية، بعد فوز بطلتنا سمر حمزة بالمبارة النهائية وتغلبها على بطلة الصين وحصولها على الميدالية الذهبية في بطولة كليبان الدولية بالسويد للمصارعة النسائية.

وأكد الوزير تقديم كامل الدعم للاعبة سمر حمزة وباقي زملائها في منتخب المصارعة في تنفيذ البرامج التدريبية المخصصة لهم الفترة المقبلة في إطار الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد والتي تستضيفها مصر ببرج العرب بمدينة الإسكندرية خلال الفترة من ١٤ وحتى ٢٤ مارس المقبل.



ولفت الدكتور أشرف صبحي إلى هناك متابعة دقيقة من الوزارة مع اتحاد المصارعة وجميع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية المصرية فيما يخص توفير احتياجات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية، وتهيئة الأجواء لهم للتركيز في تدريباتهم لاسيما مع اقتراب موعد أولمبياد باريس.



يذكر أن منتخب المصارعة النسائية يخوض معسكرًا مغلقًا بالسويد حتى يوم ٢٢ فبراير الجاري والذي يضم: سمر حمزة، ندي مدنى، وتواجد محمد طلبة مديرًا فنيًا.





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