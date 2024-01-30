الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يهنئ عزمى محيلبة بذهبية كأس العالم للرماية الشاملة

وزير الرياضة يهنئ
وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة

حرص د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تهنئة لاعب المنتخب الوطنى للرماية عزمى محيلبة، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للرماية الشاملة والتي تقام في مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 24 يناير - 1 فبراير للعام الجاري، بمشاركة 65 دولة بواقع ألف رامٍ ورامية.

وأشاد صبحي بأداء عزمي محيلبة طوال منافسات البطولة، مؤكدًا أن وزارة الشباب، بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية تسعي إلى تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وتحقيق الإنجازات وحصد الميداليات  في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

ويحافظ هذا الفوز على تصدر اللاعب الوطني عزمي محيلبة التصنيف العالمي وسط مشاركة كبرى من مختلف نجوم وأبطال العالم.

الشباب والرياضة كأس العالم للرماية عزمي محيلبة بذهبية الدكتور أشرف صبحي تهنئة لاعب المنتخب الوطنى للرماية

مواد متعلقة

وزير الرياضة بعد التتويج بأمم إفريقيا لكرة اليد: كل الشكر على الدعم والرعاية التي يقدمها الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

عاجل..الجبلاية يكتب "سطور النهاية" لفيتوريا.. وتكليف حازم إمام بوضع الرتوش الأخيرة

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى