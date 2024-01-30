وزير الرياضة يهنئ عزمى محيلبة بذهبية كأس العالم للرماية الشاملة

حرص د. أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، على تهنئة لاعب المنتخب الوطنى للرماية عزمى محيلبة، عقب تتويجه بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للرماية الشاملة والتي تقام في مدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة من 24 يناير - 1 فبراير للعام الجاري، بمشاركة 65 دولة بواقع ألف رامٍ ورامية.

وأشاد صبحي بأداء عزمي محيلبة طوال منافسات البطولة، مؤكدًا أن وزارة الشباب، بالتعاون مع اللجنة الأوليمبية المصرية والاتحادات الرياضية تسعي إلى تنفيذ رؤيتها وخططها، وإعداد أبطال مصر الرياضيين، فى ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وتحقيق الإنجازات وحصد الميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024.

ويحافظ هذا الفوز على تصدر اللاعب الوطني عزمي محيلبة التصنيف العالمي وسط مشاركة كبرى من مختلف نجوم وأبطال العالم.