الإثنين 19 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"صبحى" يلتقى لاعب الزمالك السابق ويعلن تكفل الوزارة مصاريف علاجه

جانب من الحدث
جانب من الحدث

التقى صباح اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع اللاعب إبراهيم عبد الصبور طه الشهير بـ"شيكا" ظهير أيسر نادي الزمالك والجيش السابق، والمصاب بمرض السرطان من أجل الاطمئنان على حالته الصحية وذلك بوجود اللجنة الطبية المشكلة من قبل وزير الشباب والرياضة والمكلفة بمتابعة حالة اللاعب.

وأكد صبحي، تحمل وزارة الشباب والرياضة لكافة النفقات المادية الخاصة بعلاج لاعب الزمالك السابق.

وكان وزير الشباب والرياضة قد كلف لجنة طبية متخصصة في وقت سابق، تتكون من الأستاذ الدكتور مجد فؤاد زكريا أستاذ طب المخ والأعصاب ورئيس المجلس الاستشاري الطبي بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور رأفت عبد الفتاح أستاذ طب الأورام وأمراض الدم وزرع النخاع، والأستاذ الدكتور شريف عبد الوهاب أستاذ علاج الأورام بمستشفى وادي النيل وعضو المجلس الاستشاري الطبي بوزارة الشباب والرياضة، والأستاذ الدكتور مجدي محمود رئيس مجلس أقسام الجراحة بطب الأزهر وعضو المجلس الاستشاري بوزارة الشباب والرياضة، بمتابعة حالة اللاعب أول بأول حتى يتم علاجه والشفاء مع  تكفل وزارة الشباب والرياضة بالعلاج الكامل للاعب.

وبدأ لاعب الزمالك السابق مشواره الكروي وتدرج فى فرق الناشئين بالقلعة البيضاء، وهو من مواليد 1997.

وقدم " شيكا" مستوى فنيا متميزا جعل البعض يطلق عليه لقبه نظرا لمهاراته الكبيرة وشبهه البعض  بقائد نادي الزمالك محمود عبد الرازق  "شيكابالا".

وزير الشباب والرياضة يفتتح فعاليات ملتقى التوظيف بنادي 6 أكتوبر

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد اففتح مؤخرا، ملتقى التوظيف لشباب الخريجين لتوفير فرص عمل للشباب بالتعاون مع مجموعة من شركات القطاع الخاص بمشاركة نحو 25 شركة من شركات القطاع الخاص التي توفر أكثر من 3000 فرصة عمل للشباب من حملة كافة المؤهلات العليا والمتوسطة  أو بدون مؤهل، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلةً في الإدارة المركزية لتمكين الشباب ( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، بالتعاون مع نادي 6 أكتوبر.

جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
جانب من الحدث
إصابة شيكابالا أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة تسريب لاعبي الزمالك الدوري الممتاز 2023 2024 8 لاعبين بصفوف الزمالك

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