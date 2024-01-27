وزير الرياضة يُشيد بأداء الجندي بعد ذهبية بطولة التحدي للخماسي الحديث

أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بأداء بطلنا العالمي في الخماسي الحديث محمد الجندي، بعد إحرازه الميدالية الذهبية في بطولة التحدي للخماسي الحديث مصر 2024، وهي ضمن سلسلة البطولات المؤهلة لدورة الالعاب الأوليمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في 2024.

وأكد الدكتور أشرف صبحي أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، وضعت مصر في مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التي يحققها أبطالنا بمختلف المنافسات.



وأثني وزير الشباب والرياضة على جهود الاتحاد المصري للخماسي في هذا الشأن، مؤكدًاعلى الدعم الوزارة الكامل لجميع الاتحادات الرياضية لتنفيذ رؤيتها وخططها بالتنسيق مع اللجنة الأوليمبية، في ضوء الحرص على استدامة تحقيق الإنجازات فى مختلف المحافل وعلى مستوى البطولات التي يشاركون بها على مدار العام.

وأطلقت وزارة الشباب والرياضة، فعاليات بطولة السباحة الثانية لمراكز شباب المحافظات الحدودية، بالمدينة الشبابية والرياضية في شرم الشيخ، خلال الفترة من 27-29 يناير الجاري، لناشئين وناشئات مراكز الشباب.



يُشارك في بطولة السباحة الثانية لمراكز شباب المحافظات الحدودية، بمشاركة 390 سباحًا من محافظات جنوب سيناء، شمال سيناء، البحر الأحمر، مطروح، أسوان، والوادي الجديد، من خلال الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية - الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء.



وتُقام سباقات البطولة في، 50م حرة، 50م فراشة، 50م صدر، 50م ظهر، 100م صدر، 100م ظهر، 100م فراشة، 100م حرة، 200م متنوع، تتابع 4×50 حرة أولاد وبنات، تتابع 4×50 متنوع أولاد وبنات، تتابع 4×50 حرة مختلط، وتتابع 4×50 متنوع مختلط.

أكد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، مواصلة الوزارة إقامة المشروعات المختلفة لأبناء المحافظات الحدودية على صعيد قطاعي الشباب والرياضة خلال الفترة المقبلة في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتكثيف الخدمات المقدمة لشباب مصر بكافة المحافظات