الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الرياضة يُناقش الفرص الاستثمارية مع مجلس إدارة استاد القاهرة

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعا مع أعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولى، لاستعراض أبرز ما يتعلق بملف تطوير منشآت الاستاد، تماشياً مع رؤية الوزارة لتحويله إلى هيئة اقتصادية.

وتناول الاجتماع مناقشة الفرص الاستثمارية وتحديد أفضل المناطق للاستثمار، وكذا خطة التطوير داخل الإستاد.

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن استاد القاهرة الدولي أحد أهم المنشآت الرياضية المصرية، مشيرًا الي سعي الدولة دائما في جعلة يظهر بأبهي صورة، والتطوير الدائم لكافة منشآته لكى تكون مستعده دوماً لاستضافة كبري الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية والإقليمية وكذلك المحلية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، لتحقيق طفرة مالية و تنموية خدمية ومجتمعية للوسط الرياضي في العام الحالي داخل أروقة ستاد القاهرة الدولي.

استعرض مجلس هيئة استاد القاهرة الدولي النجاحات التي تحققت من حيث التدفقات المالية و الموقف النهائي للمشروع الاستثماري وكيفية الإدارة فيه، وكذلك الاستثمار.

وتطرق المجلس الي توضيح الخطط والاستراتيجيات الهادفة لخلق نوع من الأنشطة الحيوية للمجتمع بشكل عام والنشء والشباب بشكل خاص داخل أروقة هيئة ستاد القاهرة ، لجعلة متنفس ترفيهي للمواطنين الي جانب دورة الأساسي الرياضي.

حضر الاجتماع كل من اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، اللواء أحمد العزازي، الدكتور عبد العزيز هاشم، الدكتور حسين السمري، المهندس عمر بلبع ,وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي لهيئة إستاد القاهرة.

وزير الرياضة ستاد القاهرة هيئة استاد القاهرة الدولى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

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