نتائج منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش

اختتمت منافسات اليوم الثاني لبطولة كأس العالم لرماية المسدس، البندقية، والبندقية خرطوش، والتى تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ففي منافسات 10 متر بندقية ضغط هواء زوجي مختلط فاز الزوجي الإنجليزي سونيد ماكنتوش ودين بيل بينما فاز زوجي الهند سونام اوتام ماسكار وارجون بابوتا بالميدالية الفضية وفاز الزوجي الالماني انا يانسن وماكسيمليان اولبرتش بالمركز الثالث والميدالية البرونزية وفى منافسات 10 متر مسدس ضغط هواء فى الزوجي المختلط فاز زوجي الهند ريثم وسانغوان واوجال مالك بالميدالية الذهبية وفاز زوجي ارمنيا الميرا كاربيتيان وبنيك خلغاتيان بالمركز الثاني وحقق زوجي كازاخستان ايرينا يونسميتوفا وفاليري راخيمزان بالمركز الثالث والميدالية البرونزية.

وشهدت منافسات التراب للسيدات فازت لاعبة كازاخستان ماريا ديميتريينكو بالمركز الاول والميدالية الذهبية وفاطيمة جالفيز لاعبة اسبانيا المركز الثاني والميدالية الفضية وفازت اليساندرا بيريللى من سان مارينو بالمركز الثالث والميدالية البرونزية اما فى منافسات التراب للرجال فاز بطل اسبانيا البرتو فيرنانديز بالميدالية الذهبية وجاء دييجو فاليري بطل ايطاليا بالمركز الثاني والميدالية الفضية وجاء اوغوزان توزون لاعب تركيا بالمركز الثالث والميدالية الفضية.

واختتمت منافسات اليوم الأول لبطولة كأس العالم للرماية والتى تستضيفها مصر في الفترة من ٢٤ يناير وحتى ١ فبراير بميادين الرماية بالمدينة الاوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

وأقيمت اليوم منافسات ١٠ متر مسدس ضغط هواء للرجال والسيدات حيث جاءت منافسات الرجال كالتالي:

الميدالية الذهبية: ليم هوجين - كوريا

الميدالية الفضية: صموئيل دونكوف - بلغاريا

الميدالية البرونزية: لوريس ستراوتمانيس - لاتفيا

وفي منافسات السيدات جاءت كالاتى :

الميدالية الذهبية: آنا كوراكاكي - اليونان

الميدالية الفضية: ديفي أنورادها - الهند

الميدالية البرونزية: إيرينا يونسميتوفا - كازاخستان