وزير الشباب: استضافة بطولة الرماية تعزز مكانة مصر كوجهة عالمية (صور)

شهد د.أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية "القاهرة 2024" بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تضم منافسات "مسدس، بندقية، بندقية خرطوش"، وتقام خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتحظى برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

حضر حفل الافتتاح وزير الشباب واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد والايطالى لوتشيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية وفيتالى كريوتشين رئيس الاتحاد الدولى للرماية الحركية واللواء أركان حرب علاء ابو بكر مساعد رئيس هيئة التدريب بالقوات المسلحة، واللواء حامد فؤاد خضر قائد مجموعة الإشراف والسيطرة بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الادارية الجديدة، والعميد عماد سامر سكرتير جهاز رياضة العسكري، واللواء سيد مخيمر والاستاذ عماد عليش واللواء خالد العقاد والعقيد اسلام علي، أعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للرماية، اللواء عبدالله غراب رئيس مجلس ادارة نادي الصيد المصري، والاستاذ طارق زيدان رئيس نادي صيد وادي النطرون والاستاذ محمود عيد رفاعي نائب رئيس نادي صيد وادي النطرون، والأستاذة دينا ابو طالب رئيس قطاع التسويق والاتصال بالبنك الأهلي المصري والاستاذ محمد عادل حسنى رئيس مجلس إدارة شركة الشبه المصرية والدكتور وليد الملاح رئيس مجلس ادارة شركة روابط الرياضية والدكتور هيثم الملاح نائب رئيس روابط الرياضية.

زيادة ميادين الرماية يعكس اهتمام الدولة المصرية برياضة الرماية

خلال كلمته، أكد وزير الشباب أن استضافة مصر لكبرى البطولات الرياضية العالمية، يعكس ثقة كبيرة لمختلف الاتحادات الدولية في قدرة مصر على استضافة هذه البطولات، ومدى تطور نظرة المجتمع الدولي لمصر وقدرته الكبيرة على التنظيم، خاصة في التحديات الكبيرة التي واجهت المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية.

وأشار الوزير إلى أن هذه البطولة تعزز مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية تستضيف كبرى الفعاليات التي تبرز قدراتها الاستضافية وتعزز صورتها الإيجابية على المستوى الدولي، وتواجدها الرياضي علي الساحة الدولية، بجانب تعزيز شعبية الرماية كرياضة تستحق الاهتمام والتشجيع.

أضاف صبحي أن عدد ميادين الرماية داخل مصر زاد بشكل كبير خلال الفترة السابقة، وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بالرياضة بشكل عام والرماية بشكل خاص، مشيرا إلى أن مصر تمتلك العديد من المواهب الشابة في رياضة الرماية، وتعمل على دعمها وتطويرها من أجل تحقيق الإنجازات على المستوى الدولي.

واختتم وزير الرياضة كلمته، موجها الشكر للواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرماية، على الجهد الكبير الذي يقوم به في دعم وانتشار الرماية في مصر، والانجازات التي حققها اللاعبين المصريين خلال المشاركات الدولية المختلفة.

من جانبه، تقدم اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، بالشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الجهود الكبيرة المبذولة في الرياضة المصرية بشكل عام، والرماية بشكل خاص، مؤكدا أن الدولة المصرية اصبحت قبلة الرياضات والبطولات.

يشارك في البطولة أكثر من 600 رام يمثلون 66 دولة عالمية وهم " ألبانيا وأرمينيا وأستراليا والنمساو أزربيجان وبلجيكا والبوسنة والهرسك والبرازيل والبحرين وبلغاريا والصين وكولمبيا وكرواتيا وكوبا وقبرص والتشيك والدنمارك واسبانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليونان والمجر والهند وإيسلندا وإيطاليا واليابان وكازاخستان والسعودية وكوريا والكويت ولاتفيا ولبنان والمغرب والمكسيك ومالطة والنرويج وعمان وبيرو والبرتغال وبورتريكو وقطر ورومانيا والسنغال وسنغافورا وسلوفينيا وسان مارينو وصربيا وسريلانكا وسويسرا والسويد وتايلاند وتايوان وتونس والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان وفنزويلا ومصر".

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