الخميس 25 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لبطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت اللجنة العليا المنظمة لبطولة كأس العالم للرماية "القاهرة 2024 – مسدس – بندقية – بندقية خرطوش"، والتي تقام تحت رعايةالرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، الاجتماع الفني للبطولة تحت إشراف الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري وعضو الاتحاد الدولي للرماية، في مقر قاعة الاجتماعات بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

حضر الاجتماع الفني الإيطالي لوتشانو روسي، رئيس الاتحاد الدولي للرماية، وروبرت فرنشاك المندوب الفني للاتحاد الدولي وطارق شرارة مدير البطولة، بالإضافة للحكام المُكلفين من الاتحاد الدولي لإدارة البطولة ومندوبي الدول المشاركة.

وناقش الاجتماع الجوانب الفنية للمسابقات والقواعد المنظمة للمشاركات، كما تناول الاجتماع الإجابة على كل الاستفسارات من مندوبي الفرق المشاركة.

واستهل حازم حسني الاجتماع بالترحيب بالدول المشاركة في البطولة التي تُقام بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفي بلدهم الثاني مصر، مؤكدًا على بذل قصارى الجهد لتوفير كل سبل الدعم والراحة لجميع الوفود للاستمتاع بإقامة سعيدة طوال أيام البطولة

يذكر أن بطولة كأس العالم للرماية تقام في الفترة من 24 يناير وحتى 1 فبراير المقبل على ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية، بمشاركة 65 دولة.

اليوم.. حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يقام حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية "القاهرة 2024" الساعة السابعة مساء اليوم بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقام البطولة بمنافسات، مسدس – بندقية - بندقية خرطوش"، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر.

وضمت قائمة الدول التى أكدوا المشاركة  كلا من، ألبانيا وأرمينيا وأستراليا والنمسا وأزربيجان وبلجيكا والبوسنة والهرسك والبرازيل والبحرين وبلغاريا والصين وكولمبيا وكرواتيا وكوبا وقبرص والتشيك والدنمارك وإسبانيا وفنلندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا واليونان والمجر والهند وإيسلندا وإيطاليا واليابان وكازاخستان والسعودية وكوريا والكويت ولاتفيا ولبنان والمغرب والمكسيك ومالطة والنرويج وعمان وبيرو والبرتغال وبورتريكو وقطر ورومانيا والسنغال وسنغافورا وسلوفينيا وسان مارينو وصربيا وسريلانكا وسويسرا والسويد وتايلاند وتايوان وتونس والإمارات وأوكرانيا وأمريكا وأوزبكستان وفنزويلا ومصر.

وجدد الاتحاد الدولي للرماية، ثقته في مصر على استضافة كبرى البطولات العالمية، حيث تقام البطولة في مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة أفضل الرماة، خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل.

واستقر الاتحاد المصري للرماية برئاسة اللواء حازم حسني، على إقامة حفل افتتاح بطولة كأس العالم للرماية اليوم، بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ودعوة كبار المسؤولين على رأسهم الإيطالي لوسيانو روسي رئيس الاتحاد الدولي للرماية، الروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية".

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