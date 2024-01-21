الاتحاد الدولي لرماية الـipsc يكثف دورة تأهيل حكام المسابقات بنادي صيد وادي النطرون

في اليوم الثالث علي التوالي الاتحاد الدولي للرماية الحركية ipsc يكثف في دورة الأمان في الرماية، بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، والروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية"، والاستاذ طارق زيدان رئيس مجلس ادارة نادي صيد وادي النطرون، والأستاذ محمود عيد رفاعي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سعيد عبدالحكيم أمين الصندوق، والعميد مدحت موسي مدير نادي صيد وادي النطرون، والدكتور ناجي علي ناجي والاستاذ مسعود هنداوي، والاستاذ حسام مرسي، والاستاذ علي خميس بخاطره، أعضاء مجلس إدارة نادي صيد وادي النطرون.

وأكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية، أن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة للحكام في رياضة الرماية، إذ يسعى الاتحاد الدولي لتأهيل الكوادر منهم وإكسابهم الخبرات، ويشارك في الدورة عدد من الحكام المصريين من أجل إعدادهم بأفضل صورة لتشريف الرياضة المصرية في البطولات العالمية والدولية.

وأضاف حسني أنَّ الدورة التدريبية، تُقام خلال الفترة من 19 حتى 23 يناير، إذ تنقسم إلى قسمين العملي يومي 19 و21 يناير يتم تطبيق الدورة عملياً بنادي صيد وادي النطرون، بينما خلال أيام 20 و22 و23 يناير يتم التدريس نظري في قاعة المؤتمرات باستاد القاهرة الدولي.

وأعرب الروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية"، عن سعادته بتواجده في مصر، مؤكدا أنه يتمنى التوفيق والاستماع لكافة الرُماة المشاركين في الدورة، مضيفا أن مصر باتت واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم تنظيمًا لدورات وبطولات الرماية، موجهًا الشكر والتقدير لكافة السادة القائمين على تنظيم الحدث.

وأشاد كريوتشين عن سعادته بالتعاون المستمر القائم مع الدولة المصرية بما تمتلكه من بنية تحتية رياضية قوية بجميع ميادين الرماية، وميادين نادي صيد وادي النطرون التي تؤهلها دائمًا لاستضافة بطولات العالم.

يذكر أن هذه الدورة جاءت قبل انطلاق بطولة كأس العالم للرماية «القاهرة 2024 – مسدس – بندقية - بندقية خرطوش»، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 24 يناير الجاري وحتى 1 فبراير المقبل، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وستشهد البطولة مشاركة عدد ضخم من الرماة، إذ تلقى الاتحاد المصري موافقة 65 اتحادًا رياضيًا أكدوا حضورهم إلى مصر في موعد البطولة.