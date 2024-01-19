الاتحاد الدولى للرماية يفتتح دورة تأهيل حكام المسابقات بنادى صيد وادى النطرون

افتتح الاتحاد الدولي للرماية الحركية ipsc دورة ضباط ميدان وأمان، بحضور اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للرماية، والروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـipsc الحركية "التكتيكية"، وطارق زيدان رئيس مجلس إدارة نادي صيد وادي النطرون، ومحمود عيد رفاعي نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس سعيد عبدالحكيم أمين الصندوق، وعلي خميس بخاطره عضو مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس إدارة نادي صيد وادي النطرون.

وصرح اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الإفريقي والمصري للرماية، بأنَّ الدورة التدريبية تُقام خلال الفترة من 19 حتى 23 يناير الجاري، إذ تنقسم إلى قسمين العملي يومي 19 و21 يناير يتم تطبيق الدورة عملياً بنادي صيد وادي النطرون، بينما خلال أيام 20 و22 و23 يناير يتم التدريس نظري في قاعة المؤتمرات بـاستاد القاهرة الدولي.

وأضاف “حسني” أن هذه الدورة تمثل أهمية كبيرة للحكام في رياضة الرماية، إذ يسعى الاتحاد الدولي لتأهيل الكوادر منهم وإكسابهم الخبرات، ويشارك في الدورة عدد من الحكام المصريين من أجل إعدادهم بأفضل صورة لتشريف الرياضة المصرية في البطولات العالمية والدولية.

وأكد اللواء حازم حسني، أن هذا الميدان يُعد أول ميدان رماية يُنظم الدورات التدريبية لاتحاد الـ ipsc باعتماد دولي من الاتحاد، وهو إضافة وإنجاز للاتحاد، وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة برياضة الرماية والسعي الدائم لتذليل كافة العقبات التي تواجه اللعبة.

وأشاد والروسي فيتالي كريوتشين رئيس الاتحاد الدولي لرماية الـ ipsc الحركية "التكتيكية"، بالتعاون القائم مع الدولة المصرية؛ بما تمتلكه من بنية تحتية رياضية قوية بجميع ميادين الرماية، وميادين نادي صيد وادي النطرون التي تؤهلها دائمًا لاستضافة بطولات العالم.

وأعرب “فيتالي” عن سعادته بالتواجد في مصر، مؤكدا أنه يتمنى التوفيق لكافة الرُماة المشاركين في الدورة.

وتابع: مصر باتت واحدة من أفضل الدول على مستوى العالم تنظيمًا لدورات وبطولات الرماية، موجهًا الشكر والتقدير لكافة السادة القائمين على تنظيم الحدث.

جدير بالذكر أن هذه الدورة جاءت قبل انطلاق بطولة كأس العالم للرماية «القاهرة 2024 – مسدس- بندقية- بندقية خرطوش»، والتي تقام في مصر خلال الفترة من 24 يناير الجاري حتى 1 فبراير المقبل، بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتشهد البطولة مشاركة عدد ضخم من الرماة، إذ تلقى الاتحاد المصري موافقة 65 اتحادًا رياضيًا أكدوا حضورهم إلى مصر في موعد البطولة.