وكيل تعليم الغربية يوجه بتوزيع وجبات التغذية المدرسية على جميع الطلاب

تابع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر، لمديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اليوم، جميع المدارس بمختلف مراحلها ونوعياتها، وشملت المتابعة ١٩ مدرسة اليوم.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وبتكليف من ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، لمتابعة انتظام الدراسة بجميع المدارس.

وأكد وكيل الوزارة، أن المتابعات على جميع المدارس مستمرة، وبصورة يومية، لبيان انتظام العملية التعليمية ومتابعة تكليفات تفعيل مجموعات الدعم المدرسية، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور، وتفعيل الأنشطة التربوية لجذب الطلاب، وتسجيل الغياب بصورة يومية، والتوجيه بضرورة الإعلان عن المواد التعليمية والتدريبية التي تبثها الوزارة، ومواعيد إذاعتها، لشرح المناهج وتدريب الطلاب على الأسئلة والتدريبات في نهاية كل وحدة.

وشدد على التأكد من سلامة وصلاحية وسائل الأمن والسلامة، والتأكد من توزيع الكتب المدرسية على جميع الطلاب وفقًا لمخصصات كل مدرسة، وتوزيع وجبات التغذية المدرسية على جميع الطلاب أثناء اليوم الدراسي، قبل الفسحة المدرسية، ومنع استخدام العقاب البدني بكل أشكاله، وتفقد الفصول الدراسية، ومناقشة الطلاب فيما يتم شرحه من المعلمين للوقوف على مستوى إدراك الطلاب العلمي، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، والتأكيد على تفعيل البرنامج العلاجي للتلاميذ الضعاف في القراءة والكتابة والحساب وتكليف معلمي المواد بقياس مستوى الطلاب، وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي.

وأشار وكيل الوزارة، إلى ضرورة تسجيل الغياب بمعرفة معلم الفصل ومسؤول الإحصاء بالمدارس، والتأكيد على رعاية الطلاب المتفوقين علميًا ورياضيًا وثقافيًا وفنيًا، وإظهار المعلمين المتميزين، وتكريمهم ليكونوا قدوة لزملائهم من أعضاء هيئة التدريس.