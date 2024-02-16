الجمعة 16 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

فحص وعلاج 2329 حيوانا وطائرا بقافلة بيطرية مجانية بقرية كنيسة شبراطو بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، برئاسة الدكتور حاتم كمال أنور مدير مديرية الطب البيطري بالمحافظة، قافلة بيطرية بقرية كنيسة شبراطو بمركز بسيون، وذلك فى إطار استمرار تنفيذ القوافل البيطرية العلاجية والاستعدادات للمرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، واللواء الدكتور إيهاب صابر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وبالتنسيق مع جامعة طنطا والهيئة العامة للخدمات البيطرية.


وشارك في القافلة العديد من الأطباء البيطريين المتخصصين بجميع التخصصات من ديوان عام المديرية وأطباء الإدارة البيطرية بمركز بسيون، وخلال القافلة تم تقديم العلاج والكشف بالمجان لجميع الحيوانات والطيور التى أحضرها أصحابها، وتم الفحص التناسلي للإناث بإستخدام جهاز السونار، إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد البيطرى للمزارعين. 
 

رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة

وأكد الدكتور حاتم أنور مديرية الطب البيطري بالمحافظة، أنه قد تم رش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشي بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية.

وأشار وكيل وزارة الطب البيطرى، أنه تم تنفيذ أعمال الترقيم والتسجيل وسحب عينات الدم وقوفا على مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه. 

وأوضح أنه تم فحص لعدد من عينات المخلفات الحيوانية، للوقوف على مدى إصابتها بطفيليات داخلية من عدمه وحال وجود أي منها يتم التشخيص الدقيق لصرف العلاج المناسب لذلك.
وأضاف، أنه بلغ ماتم علاجه من الحيوانات 319 حيوانا وعلاج 2010 طيور ومن المقرر أن يستمر تنفيذ القوافل العلاجية البيطرية لتقديم كافة الخدمات البيطرية لتشمل جميع قري مراكز المحافظة.

بقرية كنيسه شبراطو مركز بسيون القوافل البيطرية مبادرة حياة كريمة المخلفات البيطرية

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