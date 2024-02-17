"تعليم الغربية" تكرم طالبًا حصد ذهبية بطولة العالم للقوة البدنية

كرَّم ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم، الطالب مصطفى أحمد خلاف، بمدرسة حسين مصطفى أبوحسين الإعدادية المشتركة، بميت حبيش البحرية، التابعة لإدارة شرق طنطا التعليمية، لحصوله على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم للناشئين تحت 15 سنة، في اللياقة البدنية، في البطولة التي أقيمت بمدينة شرم الشيخ 2024 م.

جدير بالذكر أن البطل حامد خلاف، ابن قرية ميت حبيش بمركز طنطا، مدرب الطالب، حصل على الميدالية الذهبية، وأعلى رقم في بطولة كأس العالم للعام الثاني على التوالي.

وأعرب وكيل الوزارة عن فخره بهذه النماذج الشبابية التي ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية، مقدمًا شهادة تقدير تكريمًا للطالب الفائز، متمنيًا له المزيد من التقدم والنجاح، وتحقيق المزيد من البطولات.

حضر التكريم الدكتور السيد العراقي، مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية.



وكيل الوزارة يتابع لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي

وفى سياق متصل، قام ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بمتابعة لجنة تظلمات الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2023/ 2024، بمقر لجنة النظام والمراقبة بمدرسة السيدة عائشة الإعدادية بنات، بحضور الجوهري سراج، رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية.

واطمأن حسن على حسن سير عملية التظلمات، والدقة في المواعيد، وتوفير سبل الراحة للطلاب المتظلمين وأولياء أمورهم المرافقين لهم.

وطالب وكيل الوزارة جميع أولياء الأمور بضرورة كتابة كل الملاحظات التي يرونها في صالح أبنائنا الطلاب، وستتم مراجعة كل الملاحظات وفقًا لنماذج الإجابة، وبمعرفة الموجه العام والموجهين المعاونين، وبما يحقق صالح الطلاب.