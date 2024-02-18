الأحد 18 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

محافظ الغربية: حريصون على تشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين

تشجير المحاور
تشجير المحاور

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، الجهود المكثفة بالمراكز والمدن لزراعة الأشجار المثمرة وأشجار الزينة بالطرق والحدائق.

 

وأكد محافظ الغربية حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلى جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطى على المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسًا طبيعيًا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية على الشوارع والميادين، وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية

وأشار رحمي إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

 

وأكد رحمي أن التطوير الجاري بكورنيش المحلة حقق طفرة كبيرة بالمنطقة، ولا سيما تحقيق الاستغلال الأمثل لخلق متنزه جديد أمام أهالي المحلة، مضيفًا أن المحافظة حريصة كل الحرص على إتمام كل الأعمال وفقًا لأعلى المعايير والاشتراطات، وبالشكل الحضاري المتكامل الذي يليق بأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعته استمرار العمل في كورنيش المحلة الكبرى، حيث تم الانتهاء من أعمال التدبيش عند مجمع المحاكم، واستكمال التدبيش على جانبى الترعة بجوار الكوبرى وإزالة الأتربة بجوار مجمع المحاكم، واستكمال أعمال التربة الزلطية على منحنى الكوبرى.

يذكر أن كورنيش مدينة المحلة الكبرى يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا، كمحور مروري داخل المدينة يسهم في تيسير الحركة المرورية، بجانب كونه متنفسًا ومتنزهًا حضاريًا لأهالي المدينة.

لزراعة الأشجار المثمرة واشجار الزينة بالطرق والحدائق كفاءة الجزر الوسطي وزيادة المسطحات الخضراء

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