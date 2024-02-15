للعام الخامس.. جامعة طنطا تحقق نسبة 100% في إنجاز وحسم الشكاوى

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق جامعة طنطا نسبة 100% في الاستجابة لمنظومة الشكاوى الموحدة بمجلس الوزراء لعام 2023 للعام الخامس على التوالي طبقًا للتقرير المعلن من مجلس الوزراء، عن الفترة من 1/1/2023 إلى 31/12/2023، مشيدًا بالجهد المبذول من المحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة وهاجر شحاتة مسؤول الرصد والرد على المنظومة وفريق العمل القائم على منظومة الشكاوى الحكومية بكل الكليات والمستشفيات والإدارات والمدن الجامعية.

وأوضح رئيس جامعة طنطا، أنه تم تلقى 3570 شكوى (2963 شكاوى فردية – 607 شكاوى جماعية) وتمت الاستجابة لهم بشكل عاجل والرد عليها بعد فحصها بدقة وتوجيهها لجهات الاختصاص.

وأكد الدكتور محمود زكي محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، حرص إدارة الجامعة على الاستجابة السريعة لكل ما يرد إليها من شكاوى أو استغاثات من المواطنين، مضيفًا أن الجامعة تعمل وفق منظومة الكترونية لإدارة الشكاوى التي ترد إليها لضمان الانتهاء من حسمها بشكل فوري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ومنسوبي الجامعة.