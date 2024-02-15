رئيس جامعة طنطا: نمتلك مراكز للتدريب والتطوير لتقديم كافة الخدمات التدريبية بأعلى مستوى

أكد رئيس جامعة طنطا الدكتور محمود زكي، أن الجامعة تمتلك مراكز للتدريب والتطوير مؤهلة وفقا للمقاييس والمعايير الدولية والتي تؤهلها لتقديم كافة الخدمات التدريبية على أعلى مستوى، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية على تفعيل أطر التعاون المثمر والبناء.

واستعرض "زكي" في بيان ، اليوم الخميس، تقريرا عن دورة "تدريب المدربين" التي نظمتها جامعة طنطا في جامعة الملك خالد بكلية العلوم والآداب بالمملكة العربية السعودية على هامش المؤتمر الدولي الأول للعلوم البينية التطبيقية وحاضرت بها الدكتورة عبير علم الدين المدرب الدولي المعتمد والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بالجامعة.

وأشار إلى أن البرنامج التدريبي نال من الاستحسان والرضا من قبل الحاضرين والمتدربين؛ مما يعكس جودة مراكز التدريب بالجامعة وقدراتها المتميزة في تحقيق نتائج فاعلة للمتدربين وتزويدهم بمهارات تدريبية عالية الجودة.

البرنامج التدريبي استمر على مدار 5 أيام بحضور 33 متدربا

من جانبها، قالت المدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتدريب المستدام بالجامعة الدكتورة عبير علم الدين، إن البرنامج التدريبي استمر على مدار 5 أيام بحضور 33 متدربا من جنسيات مختلفة، مشيدة بحرص جامعة الملك خالد على توفير بيئة تدريبية مناسبة والتزام المتدربين بتحقيق أهداف البرنامج من خلال تفاعلهم.



وأوضحت المدير التنفيذي للمركز أن الخطة التدريبية شملت محاور العملية التدريبية ومناخ بيئة التدريب، وجدارات ومسئوليات المدرب، وأساليب التدريب والمتدرب الصعب ومهارات الاتصال وانماط التعلم.