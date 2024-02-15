الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

محافظ الغربية: الاستعداد لاحتفالية انضمام مدينة زفتى لشبكة اليونسكو لمدن التعلم

صورة من الحدث
صورة من الحدث

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعًا موسعًا لوضع خطة تنفيذية لتنفيذ استراتيجية المحافظة في تحقيق مفهوم التعلم مدى الحياة، وذلك عقب عقد انضمام مدينة زفتى إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC).

وبدأ محافظ الغربية الاجتماع، بتوجيه الشكر لكل من شارك في انضمام زفتى لمدن التعلم (GNLC)، ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة في العالم؛ وذلك تقديرًا للجهود المتميزة في جعل التعلم مدى الحياة حقيقة واقعة للجميع ونتاج للأنشطة التي تمت في مركز زفتى من تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي والتي ساهمت في تشكيل الوعي الإنساني وبناء مواطن إيجابي وأسرة سليمة قادرة على المشاركة في التنمية والبناء في المحافظة، مشيرًا إلى البدء في الإعداد والتجهيز لإقامة احتفالية كبرى لانضمام مدينة زفتى إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم (GNLC).

وأوضح المحافظ، خلال الاجتماع أن استراتيجية المحافظة خلال المرحلة القادمة تركز على الاستثمار في البشر من خلال العمل على تنظيم وبناء الأسرة للقضاء على الفقر والجهل والمرض.

و تشمل الاستراتيجية أيضًا:

  • تكثيف الأنشطة التدريبية وإتاحة المعلومات لكل الفئات في المجتمع.
  • تنمية المهارات وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمم.
  • استكمال منظومة تقديم الخدمات للمواطنين باستخدام التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات الزراعية والصناعية والتجارية.
  • الاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي ومحو الأمية الرقمية لكل الأفراد.
  • التأسيس المستمر ورفع الكفاءة والصيانة الشاملة للمدارس والوحدات الطبية ومراكز الشباب.
  • المتابعة المستمرة والتقييم لكل الأنشطة التي تضمن التعلم مدى الحياة لكل فرد في المجتمع.
مدينة زفتى تنمية بشرية وتمكين اقتصادي واجتماعي والتجهيز لإقامة احتفالية شبكة اليونسكو

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