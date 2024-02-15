الخميس 15 فبراير 2024
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محافظات

"الغربية" تناقش خطة بناء الإنسان وتمكين الأكثر احتياجا اقتصاديا

الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اجتماعا موسعا صباح اليوم، مع مديري مديريات التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، العمل، تعليم الكبار، المكتب الفني، لمناقشة خطة استكمال فعاليات بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كل أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

وناقش المحافظ مع الحضور، الفعاليات التي ستقوم كل جهة بتنفيذها لدعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجا من قوافل صحية وعلاجية شاملة، قوافل لتنظيم الأسرة، مساعدات اجتماعية وعينية، محو أمية، دفع مصروفات ومجموعات تقوية، أنشطة رياضية، دورات وتدريبات، تجهيز العرائس.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة توفير كافة سبل الدعم الازم للأسر الأولي بالرعاية.

خطة بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا

وفى سياق متصل، عقد محافظ الغربية، اجتماعا موسعا مع مديري مديريات التربية والتعليم، الصحة، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، العمل، تعليم الكبار، المكتب الفني، وذلك لمناقشة خطة استكمال فعاليات بناء الإنسان والتمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجا بالمحافظة يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.

وناقش المحافظ مع الحضور الفعاليات التي ستقوم كل جهة بتنفيذها لدعم ورعاية الأسر الأكثر احتياجا من قوافل صحية وعلاجية شاملة، قوافل لتنظيم الأسرة، مساعدات اجتماعية وعينية، محو أمية، دفع مصروفات ومجموعات تقوية، أنشطة رياضية، دورات وتدريبات، تجهيز العرائس.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة توفير كافة سبل الدعم الازم للأسر الأولى بالرعاية.

والتمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية متطلبات المعيشة قوافل لتنظيم الأسرة محو امية

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