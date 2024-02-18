محافظ الغربية: إزالة التعديات بالطرق العامة لتوفير حرم آمن لسير المواطنين

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية جهود الوحدات المحلية في مراكز ومدن المحافظة في مواصلة أعمال النظافة والتجميل خلال الورديات المختلفة في إطار خطة المحافظة لتجميل وتطوير مختلف المراكز والمدن والأحياء لإعادة الوجه الجمالي والحضاري للمحافظة وتقديم أفضل الخدمات بما يحقق رضا المواطنين.

استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات

وشدد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، على استمرار حملات النظافة ورفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات بالطرق العامة، لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية ورفع كفاءة الطرق.

محافظ الغربية يتابع الجهود المكثفة بالمراكز والمدن لزراعة الأشجار المثمرة والزينة بالطرق والحدائق

وفى سياق متصل تابع الاستاذ الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، الجهود المكثفة بالمراكز والمدن لزراعة الأشجار المثمرة واشجار الزينة بالطرق والحدائق

وـكد محافظ الغربية، حرص المحافظة على الاهتمام بتشجير المحاور والطرق الرئيسية والميادين العامة والفرعية وعلي جانبي الطرق العامة؛ ورفع كفاءة الجزر الوسطي علي المحاور الرئيسية وزيادة المسطحات الخضراء وزراعة الأشجار المثمرة، لتصبح متنفسا طبيعيا للمواطنين ولإضافة اللمسات الجمالية علي الشوارع والميادين وذلك ضمن رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وضمن فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة ١٠٠ مليون شجرة.

وأشار إلى أن المبادرة الرئاسية تهدف الي مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وتحسين الصحة العامة للمواطنين.