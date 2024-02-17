السبت 17 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

المشدد 15 سنة والغرامة لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بسوهاج

السجن
السجن

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم السبت، عاملًا بـ السجن المشدد 15 سنة وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الشابو، وجوهر الميثامفيتامين، كما عاقبته بالحبس 6 شهور بتهمة إحراز سلاح أبيض  بدائرة مركز جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار وليد سيد الأمير، وعضوية المستشارين محمد أبو القاسم محمد، وأحمد عصمت الزينى بأمانة سر صلاح تمام.

بداية أحداث القضية عندما وردت معلومات لضباط  مباحث، مفادها قيام المتهم  بالاتجار في الشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجه على عملائه من راغبى الشراء والمتعاطين.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة  من أحد المصادر السرية، وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع.

وبمواجهته، اعترف بالاتجار في المخدرات وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق ومصادرة المضبوطات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها السابق.

محكمة جنايات سوهاج السجن المشدد غرامة 50 الف جنية جوهر الميثامفيتامين الشابو

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