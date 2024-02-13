الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 10 سنوات لعاملين بتهمة حيازة المواد المخدرة فى سوهاج

محكمة
محكمة

عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، عاملين بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل منهما، وذلك بتهمة الاتجار في المخدرات، وحيازتهما كمية من مخدرى «الحشيش والأفيون» لبيعها بدائرة مركز طهطا.

المشدد 10 سنوات لعاملين بحوزتهما «حشيش وأفيون» بسوهاج

تعود أحداث الواقعة إلى العام المنقضى، عندما تلقى اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا بتمكن قوة من قسم مكافحة المخدرات بالمديرية بالاشتراك مع مباحث مركز شرطة طهطا، من ضبط المتهمين ع. ش، وخ. خ «عاملين» وبحوزتهما قطع صغيرة من مخدر «الحشيش»، ولفافات بلاستيك صغيرة بها مخدر «الأفيون».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار، وأمرت النيابة العامة بحبسهما، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات.

محكمة قتل اجهزة الامن النيابة العامة سرقة سوهاج حشيش وأفيون

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