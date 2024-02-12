الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بالسلام

ارشيفية
ارشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة بحبس 3 عاطلين متهمين بتجارة المواد المخدرة فى منطقة السلام، وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث واستكمال التحقيقات.

وكانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة تمكنت من ضبط 3 عاطلين بحوزتهم 2 كيلو من مخدر الإستروكس و3 كيلو من مخدر الآيس، وذلك أثناء سيرهم بالطريق العام، بدائرة قسم شرطة السلام.

 

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

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