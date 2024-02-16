بينها الاحتفال بعيد الحب بالمسرح الكبير.. أجندة الدستور الثقافية اليوم

تواصل دار الأوبرا المصرية احتفالاتها بعيد الحب ضمن عدة فعاليات فنية نرصدها لكم في أجندة الدستور الثقافية، لهذا اليوم الجمعة الموافق 16 فبراير 2024.

تفاصيل أجندة الدستور الثقافية ليوم الجمعة

تواصل وزارة الثقافة فعالياتها المتنوعة بمناسبة عيد الحب. حيث تقيم دار الأوبرا المصرية بأرض الجزيرة، في الثامنة مساءً احتفالية للفرقة القومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو إيهاب عبد الحميد بعنوان "وردة فى عيد الحب" وذلك على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج مختارات من الأعمال الرومانسية الشهيرة لوردة الجزائرية منها لعبة الأيام، بلاش تفارق، العيون السود، في يوم وليلة، بتونس بيك، وحشتوني، أسأل دموع عنيا، لو سألوك، ميدلي موسيقى من إعداد قائد الحفل المايسترو إيهاب عبد الحميد وغيرها.. أداء إيمان عبد الغنى، سارة زكى، نهاد فتحى وهند النحاس.

وفي أجندة الدستور الثقافية اليوم أيضًا، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة بمقرها الكائن بشارع العروبة، في الخامسة مساء، ندوة بعنوان "الفلك فى حياتنا اليومية"، والتي تهدف إلى التعريف بالأجسام السماوية والظواهر التي تحدث خارج الغلاف الجوي للأرض، ومالها من تأثيرًا كبيرًا على الأرض، كما تتناول الندوة العناصر الأساسية التي تشكل النجوم والسدم، وتكشف عن أنها هي نفس العناصر التي تشكل أجسادنا، مما تزيد من درجة ارتباطنا مع الكون، وأن العالم أكثر ارتباطًا بالنجوم.

"مركب بلا صياد" بقصر ثقافة الفيوم

وفي أجندة الدستور الثقافية، يستقبل مسرح مجلس مدينة الفيوم، في السابعة مساء، العرض المسرحي "مركب بلا صياد"، للفرقة القومية المسرحية بالفيوم، ضمن برامج وزارة الثقافة، ويستمر العرض حتى 25 فبراير الجاري.

تطرح المسرحية واحدة من أبرز القضايا الأخلاقية التي تواجه الإنسان المعاصر في كل مكان وآن، فهل تقبل أن تقتل شخصًا بلا ذنب جناه، مقابل أن تعيش سعادتك وتستمتع بعطاياها، ثم هل ترضى بأن تبني سعادتك على تعاسة آخرين، أو أن تستعيد قوتك الغائبة بعد أن فقدتها، أو كدت مهددًا بالإفلاس مقابل تنازلك عن كل قيمة إنسانية وأخلاقية.

كما يحمل العرض عددًا من الرسائل والقضايا الكثيرة منها علاقة الإنسان بالموت، والحب وتأثيره على التغيير في النفس الإنسانية داخل علاقات مترابطة.

النص للمؤلف والكاتب الإسباني "أليخاندرو كاسونا"، ترجمة محمد الأمين محمد، وإخراج أحمد السلاموني، ديكور وملابس مروان إيهاب، ملابس شهد سيد، إعداد موسيقي محمود صلاح حامد، كيروجراف علاء لؤي، تنفيذ ديكور عادل ربيع وشروق محمد، تصميم وتنفيذ إضاءة أحمد صلاح حامد، مساعد مخرج ميرنا عماد وضياء الجدوى، مخرج منفذ حسين محمود.

"مركب بلا صياد"، تمثيل فناني فرقة الفيوم القومية المسرحية بطولة إبراهيم الديب، جيهان رجب، ضياء الجدوى، هدية السواح، محمد وريبي، علياء بدوي، ديانا أمين، شنودة ملاك، بمشاركة عدد من الوجوه الشابة وهم: يوسف حسن، زياد أشرف، طارق كمال، محمد شريف، ماريا يسي، كارين نعيم، ندى أحمد، يوسف ميسي، ياسمين مصطفي، يارا أحمد.

وفي الخامسة مساء، وضمن أجندة الدستور الثقافية، يعقد بمركز الإبداع الفني، والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، أمسية جديدة من أمسيات "الديوان ليالي الشعر والفن واللغة"، مع الكاتب محمود موسي.

وفي السابعة مساء، يتجدد اللقاء مع رواد مركز إبداع بيت السحيمي، بشارع المعز، مع عرض الأراجوز وخيال الظل، والذي تقدمه فرقة ومضة المسرحية إخراج وإشراف دكتور نبيل بهجت.

وفي أجندة الدستور الثقافية، تعقد في السادسة مساء، بأتيليه القاهرة بمقره الكائن في شارع كريم الدولة من ميدان طلعت حرب، "قراءات وإبداعات"، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الرواية والقصة العربية ــ دورة لطيفة الزيات.

ويتضمن اللقاء، قراءات قصصية لكل من الكتاب: مجدي نصار، أسامة ريان، حنان عزيز، هاني منسي، محمد عطية، أحمد حلمي، محمد علي إبراهيم، مصطفى سليمان، إيناس مهنا، تيسير النجار، باسم طه، ومينا سعيد ومن الكتاب العرب الدكتور نداء عادل، والدكتور فريدة بن سليم وعبير العطار، وتدير اللقاء الكاتبة هالة البدري.