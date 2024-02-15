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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

خلال أيام.. موعد قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة

المرتبات
المرتبات

أيام قليلة تفصلنا عن صرف المرتبات ويشغل بال الموظفين في القطاعين العام والخاص معرفة موعد قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة عبر جوجل، وذلك بالتزامن مع بدء الدراسة واقتراب ميعاد شهر رمضان المبارك، وأيضا عقب إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى حول حزمة جديدة من كافة الإجراءات الاجتماعية العاجلة، التي ستتضمن رفع الحد الأدنى للأجور وتكون بنسبة 50%؛ لكي يصل إلى قيمة 6 آلاف جنيه شهريًا.

موعد قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة

وتنشر "الدستور" في هذه السطور القادمة موعد قبض شهر فبراير 2024 بالزيادة الجديدة.

موعد صرف مرتبات فبراير 2024

من المقرر أن سيبدأ صرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024 لكافة العاملين في القطاع الحكومي، في يوم 21 من فبراير الجاري، وسيستمر الصرف إلى يوم 27 من ذات الشهر، ولا تتضمن مرتبات فبراير لعام 2024 تطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.

جدول صرف مرتبات شهر فبراير 2024

وتصرف مرتبات شهر فبراير 2024 لكافة العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث بدأ من يوم 21 فبراير 2024 بالوزارات والمديريات طبقا للجدول التالى:

  • تصرف مرتبات شهر فبراير لعام 2024 في اليوم الأول، الموافق يوم 21 فبراير.
  • واليوم الثاني لصرف مرتبات شهر فبراير 2024، سيوافق يوم 24 في الشهر الجارى.
  • كما ستصرف مرتبات شهر فبراير 2024، باليوم الثالث الموافق 25 فبراير 2024.
  • صرف مرتبات شهر فبرايرلعام 2024 في يوم 26 فبراير.
  • واليوم الخامس لصرف مرتبات شهر فبراير 2024، سيوافق 27 فبراير.

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موعد تطبيق زيادة المرتبات 2024

من المقرر أن سيطبق قرار زيادة المرتبات والمعاشات لعام 2024 والحد الادنى للأجور بدء من شهر مارس 2024 القادم، طبقا لما أعلنه الرئيس السيسي، حيث أن وجه برفع الحد الأدنى للأجور وذلك بنسبة 50%، لكي يصل إلى مبلغ 6 آلاف جنيه شهريًا، وتكون بالإضافة لزيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية، وذلك بحد أدنى يتراوح ما بين قيمة 1000 إلى 1200 جنيه طبق الدرجة الوظيفية، وذلك يكون اعتبارًا من أول مارس لعام 2024، بحيث ستصرف مرتبات شهر مارس 2024 وتكون بالزيادة الجديدة.

مرتبات المعلمين بعد الزيادة 2024 ومكافأة امتحانات النقل

جدول مرتبات شهر فبراير 2024 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

وجاءت قرارات الرئيس السيسي بالسابع من فبراير الجارى، بزيادة المرتبات والمعاشات من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن جميع المواطنين، والتوجيه بأكبر حزمة اجتماعية تكون عاجلة للحماية الاجتماعية سيتم تنفيذها اعتبارًا من الشهر المقبل.

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