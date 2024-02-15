الخميس 15 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

"شجع منتج بلدك".. ندوة للعاملين بالقطاع السياحي بمجمع إعلام الغردقة

مجمع الإعلام بالغردقة
مجمع الإعلام بالغردقة

نظم مجمع الإعلام بالغردقة التابع للهيئة العامة للاستعلامات، اليوم الخميس، ندوة تثقيفية بعنوان «شجع منتج بلدك لدعم المنتج المصري »، وذلك في إطار الحملة القومية «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا» التي دشنها قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات، بحضور عدد كبير من العاملين بالقطاع السياحي وطلاب المدارس والعاملين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، حاضر في الندوة الكاتب الصحفي علي عواد، الصحفي بجريدة “الدستور”.

وأكد الكاتب الصحفي علي عواد خلال الندوة أن قطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات ومراكز الإعلام التابعة له يهدف إلى نشر الوعي والثقافة لدى كل المواطنين بمختلف القضايا المجتمعية، مشيرًا الي أن الحملة القومية التي أطلقتها الهيئة لدعم الصناعة الوطنية وتفضيل شراء المنتج المحلي تحت شعار «مستقبل ولادنا في منتج بلدنا»، تستهدف تحسين  الصناعات المحلية والإقبال عليها والاستعانه بها في الاستهلاك اليومي، لما توفره من دعم للاستثمار وتوفير فرص عمل لدعم وتوطين الصناعات الوطنية، بالإضافة الى تقليل الفاتورة الاستيرادية وخفض معدل البطالة، وتشجيع الاستثمار.

وأضاف، أن دعم المنتجات الوطنية والإقبال عليها يساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد علي المنتجات المصرية، كونها أقل تكلفة وتساعد في فتح افاق جديدة لأصحاب المشروعات وتساهم في توطين الصناعات الوطنية، مؤكدًا أن دعم الاقتصاد يبدأ من تشجيع الصناعات الوطنية والاستعانة بها والاستغناء عن المنتجات المستوردة التي يتوفر لها بديل مصري، مؤكدًا أن المبادرة تستهدف مختلف الفئات والأعمار ومن جميع القطاعات العام والخاص.

وتابع أن حملات المقاطعة للمنتجات المستوردة علي مواقع التواصل الاجتماعي وتداول قوائم للمنتجات الوطنية أعطت فرصة للبدائل المحلية في الانتشار في السوق المحلي ودعمًا وترويجًا لها، في مقابل منتجات تندرج ضمن قائمة "المقاطعة" التي كانت جزءًا من دعم المنتجات والصناعات الوطنية.

مجمع الإعلام بالغردقة
مجمع الإعلام بالغردقة
مجمع الإعلام بالغردقة
مجمع الإعلام بالغردقة
مجمع الإعلام بالغردقة
مجمع الإعلام بالغردقة
مجمع الإعلام بالغردقة
مجمع الإعلام بالغردقة
مجمع الإعلام بالغردقة
مجمع الإعلام بالغردقة
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