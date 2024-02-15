الخميس 15 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إطلاق المرحلة الـ25 من مبادرة "كلنا واحد" غدًا الجمعة

مبادرة كلنا واحد
مبادرة "كلنا واحد

أنهت وزارة الداخلية استعداداتها لإطلاق فعاليات المرحلة الـ25 من مبادرة "كلنا واحد" غدًا الجمعة، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين.

توفير السلع بتخفيضات تصل إلى 40%.. إطلاق المرحلة الـ25 من "كلنا واحد" (فيديو)


وتستهدف المرحلة الـ"25" من المبادرة- والتي ستستمر حتى نهاية شهر رمضان المبارك- توفير كل مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية، وغير الغذائية، بجودة عالية وأسعار مخفضة بنسبة تصل إلى 40%؛ وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

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"الداخلية" تواصل تفعيل المرحلة الـ24 من "كلنا واحد" لتوفير السلع


وضاعفت وزارة الداخلية لأول مرة أعداد السلاسل والمنافذ والمعارض والشوادر المشاركة في المبادرة، لتصل إلى 2148 (2031 منفذًا- 6 معارض رئيسية- 44 معرضًا فرعيًا- 67 شادرًا) بمختلف محافظات الجمهورية؛ وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، والموردين من أصحاب الشركات التجارية.


كما تواصل الوزارة توفير كل السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة، من خلال 1026 منفذًا ثابتًا ومتحركًا، وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية، وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة "أمان" التابعة لوزارة الداخلية.


يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقًا من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة للمساهمة في تقديم كل أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

وزارة الداخلية إطلاق فعاليات المرحلة ال 25 مبادرة كلنا واحد قرب حلول شهر رمضان المبارك الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة الحماية الإجتماعية

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