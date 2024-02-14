الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

عطا الله حنا: الاحتلال يستغل الحرب على غزة لتمرير مشاريع احتلالية في القدس

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

قال المطران عطا الله حنا، رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، إن العدوان الإسرائيلي على غزة الذي أدى إلى كم هائل من المآسي والأحزان والدمار والخراب في القطاع، مضيفا، “نحن في الشهر الخامس من الحرب وهنالك تهديدات باقتحام رفح الفلسطينية وهذا سيؤدي إلى استهداف للمدنيين وإمعان في القتل وتدمير”.

أضاف حنا: “أن الدماء المسفوكة في غزة والآلام والأحزان والمعاناة يجب أن تحرك العالم لكي يلتفت إلى معاناة شعبنا وضرورة العمل على وقف هذه المأساة المروعة وهذه الحرب التدميرية التي يدفع فاتورتها المدنيين، خاصة شريحة الأطفال، وستبقى رسالتنا في كل يوم لكل إنسان حر في هذا العالم، ضرورة العمل على وقف هذا العدوان، ونبعث بنداءنا إلى حيثما يجب أن يصل هذا النداء، أوقفوا الحرب حقنا للدماء ووقفا للدمار”.

القدس تمر بمرحلة غاية الصعوبة والخطورة

تابع، أن مدينة القدس تمر بمرحلة في غاية الصعوبة والخطورة حيث إن هنالك استغلالا للحرب من أجل تمرير مشاريع احتلالية في القدس وبخطوات متسارعة ومتواترة، فالوضع في القدس في غاية الخطورة، إذ هنالك استهداف للمقدسات والأوقاف، ومشاريع استيطانية احتلالية يتم العمل من أجل تمريرها ومحاولات هادفة لتهميش وإضعاف الحضور الفلسطيني المسيحي الإسلامي في المدينة المقدسة".

اختتم: “أمام هذا الكم الهائل من التحديات، المطلوب من المقدسيين هو مزيد من الوعي والحكمة والرصانة والوطنية الحقة، ومطلوب من الفلسطينيين جميعا تصويب البوصلة في الاتجاه الصحيح وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي في مواجهة ما يعصف بنا من مؤامرات وتحديات، فالعدوان على غزة خلف دمار هائل وتبعات هذه الحرب سوف تكون خطيرة، إذ أن هنالك إمعانا في التآمر على الشعب الفلسطيني ومحاولات هادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وكلها ستبوء بالفشل، لأن هنالك شعبا فلسطينيا حيا يعشق الحرية والكرامة ويستحق هذا الشعب أن يعيش بسلام”.

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