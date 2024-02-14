الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات وعدد ساعات الصوم

أذان المغرب
أذان المغرب

بدأ العد التنازلي الذي يفصلنا عن شهر الصوم الميارك، ويكثر التساؤل من المسلمين على موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات وعدد ساعات الصوم عبر جوجل، وذلك لكي يتأهبوا لأيام الصوم، ويحسبوا عدد الساعات للصوم وموعد الإفطار، إذ أن من المتوقع أن سيبدأ شهر رمضان في شهر 11 مارس القادم، بينما سيتم تحديد اليوم رسميًا بآخر أيام شهر شعبان الجاري وذلك باستطلاع الهلال.

موعد أذان المغرب في رمضان 2024 

وفي السطور التالية تنشر «الدستور» تفاصيل ميعاد أذان المغرب في رمضان 2024 في القاهرة والمحافظات، طبقًا لإمساكية رمضان 2024 التي قامت بإعلانها هيئة المساحة المصرية.

موعد شهر رمضان 2024

وكشفت المعهد القومي للبحوث الفلكية، خلال بيان لها، عن ميعاد شهر رمضان 2024 وفقًا للحسابات الفلكية من المقرر أن سيكون يوم الخميس الموافق 11 من مارس 2024، إذ يولد الهلال بتمام الساعة 7:24 مساءً بتوقيت القاهرة.

إمساكية شهر رمضان لعام 2024

وبحسب إمساكية شهر رمضان لعام 2024 فإنّ يكون موعد أذان المغرب في رمضان 2024 بالقاهرة والمحافظات بأول أيام شهر الصوم ومواعبد الصلاة وميعاد السحور والإمساك والإفطار سوف يكون كالتالي بمحافظة القاهرة، فيما سوف تعلن باقي المحافظات قريبًا.

  • موعد السحور خلال أول أيام رمضان.. الساعة 2:23 فجرًا.
  • عدد ساعات الصوم خلال أول أيام رمضان.. الساعة 13 ساعة و18 دقيقة.
  • موعد الإمساك خلال أول أيام رمضان.. الساعة 4:23 فجرًا.
  • موعد أذان الفجر خلال أول أيام رمضان.. الساعة 4:43 فجرًا.
  • موعد الشروق خلال أول أيام رمضان.. الساعة 6:09 صباحًا.
  • موعد أذان الظهر خلال أول أيام رمضان.. الساعة 12:05 ظهرًا.
  • موعد أذان العصر خلال أول أيام رمضان.. الساعة 3:28 عصرًا.
  • موعد أذان المغرب خلال أول أيام رمضان.. الساعة 6:01 مساءً.
  • موعد أذان العشاء خلال أول أيام رمضان.. الساعة 7:18 مساءً.

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أسعار فوانيس رمضان 2024

وانتشرت شوادر الفوانيس في مختلف محافظات مصر، لترسم البهجة بوجوه الجميع من مختلف الأعمار إذ ستتراوح أسعار فوانيس رمضان لعام 2024 ما بين مبلغ 50 وحتى 3000 جنيهًا، حيث يتنوع السعر باختلاف النوع والحجم، إذ ستتراوح ما بين فوانيس خرز، وخشبية، ومعدن، وتكون بأحجام وأشكال مختلفة.

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