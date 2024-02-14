الأربعاء 14 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بقيادة مصر.. دحلان يكشف تفاصيل الخطة العربية بشأن مستقبل غزة

دحلان
دحلان

كشف محمد دحلان القيادي الفلسطيني السابق في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”، عن تفاصيل الخطة العربية لمستقبل قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.

دولة فلسطينية

وقال دحلان، في حواره مع نيويورك تايمز الأمريكية، إن الدول العربية تدرس تسليم  إسرائيل وحماس السلطة لزعيم فلسطيني مستقل يكون قادرا على إعادة إعمار غزة وبحماية قوات حفظ سلام عربية، مشيرًا إلى أن قادة مصر والإمارات والسعودية مستعدون لدعم عملية قد تقود إلى دولة فلسطينية.

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خطة الدول العربية لدعم غزة

يأتي هذا فيما اجتمع مسئولون من ست حكومات عربية في السعودية الأسبوع الماضي لمناقشة مستقبل غزة والحاجة لوقف إطلاق النار، حسب مسئولين فلسطينيين، تحدثا بشرط عدم ذكر اسميهما.

وحسب الخطة التي تحدث عنها القيادي الفلسطيني السابق محمد دحلان، التي اطلع عليها من القادة العرب في أحاديثهم الخاصة، فسوف يتم تعيين زعيم فلسطيني ليقود غزة وأجزاء من الضفة الغربية المحتلة، بينما يتولي الرئيس الفلسطيني محمود عباس (88 عاما) منصبا شرفيا. 

وقال القيادي الفسطيني السابق دحلان: “لا عباس ولا حماس.. ناس جدد سيقودون السلطة الوطنية”، وتابع: الإدارة الفلسطينية الجديدة قد تدعو الدول العربية الصديقة لإرسال قوات للمساعدة في حفظ النظام في غزة.

وقال: إن دولا عربية مثل الإمارات والسعودية مستعدة للمساعدة وتمويل إعادة الإعمار، لو وافقت إسرائيل على دولة فلسطينية. وقال: “لو كان هناك حل دولتين، فالجواب هو نعم كبيرة” وأضاف أن “الدول العربية الرئيسية راغبة جدا في تسوية هذا النزاع” و“ليس الحرب.. ولكن كل النزاع”.

وقال دحلان إنه يعمل على إقناع حماس بالتخلي عن السلطة لقيادة فلسطينية، ملمحا إلى أن الحركة يمكن إقناعها بذلك كجزء من رزمة دولة فلسطينية، كما نفى في المقابلة اهتمامه بخلافة عباس وتولي منصب قيادي رسمي.

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