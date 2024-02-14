الأربعاء 14 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"الحشيش" يقود عاطلًا للسجن المشدد 5 سنوات ببنها

حبس عاطل
حبس عاطل

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم  برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، ومصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13719 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2588 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "نادر أ س" 31 سنة، عاطل، لأنه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

البداية  وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، والتي أكدت قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحق المتهم

محكمة جنايات بنها السجن المشدد عاطل مخدر الحشيش مركز شرطة بنها

مواد متعلقة

ضبط 25 قضية مخدرات و53 سلاحا ناريا في أسيوط وأسوان ودمياط والإسكندرية

المشدد 3 سنوات لعامل لاتهامه بحيازة مخدرات في الشرقية

المشدد 10 سنوات لتاجر مخدرات فى بورسعيد

بسبب جرعة مخدرات.. محاكمة مدمنة قتلت طفلا 26 فبراير

الأكثر قراءة

كل عيد حب وأنت عيدي.. أجمل رسائل تهنئة بعيد الحب 2024 مكتوبة

مسلسلات رمضان 2024.. كواليس المخرج بيتر ميمى فى الحشاشين (صور)

استمرار المفاوضات عبر الدبلوماسية.. كواليس توقف مباحثات القاهرة ومغادرة الوفد الإسرائيلى

انتهاء مباحثات الهدنة دون نتيجة ملموسة.. ماذا حدث فى مفاوضات مصر؟

أمين عمر يكشف كواليس مكالمته الهاتفية مع محمد صلاح

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 14-2-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

تعنت الولايات المتحدة يتجدد.. وإسرائيل تخلخل اجتماع القاهرة الأمنى

ماجد حبته

سلوفينيا الصديقة جدًا

إبراهيم داود

نظرية الحافلة المتوقفة

نهى القاضي

بليغ حمدى والاحتباس الحرارى!

عبدالوهاب داود

وبليغ حمدى لا يأتى فى موعدٍ ولا يأتى منفردًا

وائل لطفي

إقدام هنا وخوف هناك

ماجد حبته

لقاءان مع البنك والصندوق

خالد حريب

رفح.. الكابوس الذى لا يحتمل

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل| جنوب إفريقيا تحاصر إسرائيل مجددا في محكمة العدل الدولية

16 مجزرة للاحتلال الإسرائيلى فى اليوم الـ131 من العدوان على غزة

فى اليوم الـ131 من العدوان: شهداء وجرحى فى غارات وقصف مدفعى على غزة