"الحشيش" يقود عاطلًا للسجن المشدد 5 سنوات ببنها

عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، اليوم الأربعاء، عاطل بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه؛ لاتهامه بالاتجار في مخدر الحشيش بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار عادل على ماهر هلال، وعضوية المستشارين أحمد خلف محمد عبد اللطيف، ومصطفي سعيد عبد الحميد الخدل، وسامح أحمد عبد الوهاب حليمة، وأمانة سر محمد الخضري، ولطيف عبد الجواد

كشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 13719 لسنة 2023 جنح مركز بنها، والمقيدة برقم 2588 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "نادر أ س" 31 سنة، عاطل، لأنه بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية أحرز جوهر مخدر الحشيش بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا.

البداية وردت معلومات سرية لأجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية، والتي أكدت قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بنها، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من مخدر الحشيش، وهاتف محمول ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة الاتجار، والهواتف المحمولة للتواصل مع العملاء، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات، إلى أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة، فأصدرت المحكمة حكمها المتقدم بحق المتهم