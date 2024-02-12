الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بسبب جرعة مخدرات.. محاكمة مدمنة قتلت طفلا 26 فبراير

محكمة
محكمة

قررت محكمة استئناف القاهرة اليوم، تحديد جلسة 26 فبراير كأولى جلسات محاكمة متهمة بقتل طفل عمدا مع سبق الإصرار والترصد بسبب جرعة مخدرات بدار السلام.

وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى محكمة الجنايات، بعد تبين لجهات التحقيق أن  أن المتهمة مدمنه وبسبب حاجتها فى شراء المخدرات خطفت طفلين من والدتهما فساومتهم على شراء مواد مخدرة "الهيروين المخدر"، ومع رفض أهلية المجنى عليهم تلبية طلبها قتلت أحدهم وشرعت فى قتل الآخر بوسيلة التعذيب للآخر.

وتوصلت تحريات مباحث البساتين إلى صحة ارتكاب المتهمة للواقعة وأن الدافع الرئيسى وراء ارتكاب الجريمة هو الإدمان والقبض عليها وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات التى تجرى بمعرفتها ومع انتهاء التحقيقات أمرت بإحالتها إلى المحاكمة الجنائية باتهامات تتعلق بالقتل العمد والشروع فى القتل مقترنه بجريمة الخطف.

محكمة استئناف القاهرة 26 فبراير قتل طفل عمدا متهمة بقتل طفل دار السلام جرعة مخدرات

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