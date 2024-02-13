الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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قصواء الخلالى: سياسيون يطالبون الرئيس السيسى بالتدخل لوقف الغزو الإسرائيلى لرفح (فيديو)

قصواء الخلالي
قصواء الخلالي

علقت الإعلامية قصواء الخلالي، على استضافة القاهرة للاجتماع الرباعي حول مناقشة التهدئة في قطاع غزة ووقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مقابل المحتجزين الإسرائيليين.

وقالت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع عبر شاشة سي بي سي، إن المصادر الرسمية أكدت إيجابية أجواء اجتماع القاهرة الرباعي، بجانب استمرار المشاورات على مدار الأيام الثلاثة القادمة، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة لليوم الـ130 على التوالي.

وأوضحت الخلالي أنه لن يقبل أحد بتصفية القضية الفلسطينية على حساب أمنه القومي، ومصر جاهزة لكافة السيناريوهات، مؤكدة أن هناك عددا من السياسيين المصريين يطالبون الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتدخل لوقف الغزو الإسرائيلي على رفح.

في المساء مع قصواء قصواء الخلالي القاهرة لأسرى الفلسطينيين المحتجزين الإسرائيليين غزة قطاع غزة وقف إطلاق النار اجتماع القاهرة رفح الاحتلال حرب الإبادة الجماعية

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