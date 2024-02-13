الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حسن سلامة: سياسة الاحتلال المراوغة والتسويف.. والآمال مُعلقة على مفاوضات القاهرة

حسن سلامة
حسن سلامة

قال الدكتور حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دفعتنا إلى دائرة مفرغة، من خلال الدخول في محادثات ترفض نتائجها ثم تضع شروطًا جديدة من أجل محادثات جديدة.

وأضاف سلامة خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، للإعلامية إنجي يحيى، عبر قناة Etc، أن هناك آمالًا كبيرة معلقة على الاجتماع الذي تستضيفه القاهرة، الذي يمكن أن يصل إلى هدنة، والأقاويل المنتشرة تتحدث الآن عن 6 أسابيع يتم خلالها تبادل الأسرى المحتجزين.

وأشار سلامة، إلى أن الجهد المصري واضح ومبذول في هذا الأمر، ولكن العبرة بالخواتيم بأن تستجيب إسرائيل لهذه المحادثات، فهي دولة تعتمد دائمًا على الألاعيب والتسويف والمماطلة. 

الاحتلال الإحتلال الإسرائيلي الهدنة العدوان الإسرائيلى إسرائيل تبادل الأسرى المحتجزين

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