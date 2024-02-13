الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عزة مصطفى: مصر قوية وشعبها يرفض التطبيع مع العدو الصهيونى (فيديو)

عزة مصطفى
عزة مصطفى

أكدت الإعلامية عزة مصطفى، أن مصر تتمتع بقوة تاريخية وحاضرة ومستقبلية، وأن شعبها له هوية خاصة تميزه عن باقي الشعوب.

وقالت مصطفى، في برنامجها صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن الشعب المصري يتحول إلى جيش واحد عندما يتعرض أمنه وسيادته للخطر، وأنه يحمي حدوده بكل شجاعة وإخلاص.

وأشارت إلى أن الشعب المصري يعتبر إسرائيل عدوًا صهيونيًا، وأنه لا يقبل بأي شكل من أشكال التطبيع معها، مؤكدة أن مصر لا تنساق وراء الضغوط الخارجية لفتح حدودها مع غزة.

وأوضحت أن الشعب المصري يتحمل الأزمات الاقتصادية بصبر وثبات، وأنه لا يخاف من التحديات التي تواجهه، واختتمت حديثها بتوجيه رسالة للشعب الفلسطيني، داعية إياه إلى الالتزام بأرضه والدفاع عنها في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، والتماسك والتوحد قبل أن يفوت الأوان.

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