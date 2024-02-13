الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عمادالدين حسين: "بيرنز" اعتذر للرئيس السيسى عما قاله بايدن بشأن مصر

عماد الدين حسين
عماد الدين حسين

تحدث الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، رئيس تحرير جريدة الشروق، عن زيارة رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، ويليام بيرنز، للقاهرة اليوم، الثلاثاء، ولقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية.

وقال حسين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج "صالة التحرير"، إن الزيارة هدفها الوصول إلى مفاوضات واضحة بشأن الهدنة ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بين إسرائيل وقطر ومصر وأمريكا، مشيرًا إلى أن إسرائيل رفضت الجزء الأول من مقترح حركة حماس، ما أسفر عن اجتياح رفح من قِبل حكومة نتنياهو.

وأضاف حسين، أن إسرائيل تراوغ دائمًا بشأن المفاوضات التي تهدف إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين طرفي النزاع، مؤكدًا أن "بيرنز" اعتذر للرئيس السيسي عما قاله الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطابه بشأن إغلاق مصر معبر رفح قبل أيام قليلة.

عماد الدين حسين مجلس الشيوخ رئيس وكالة الاستخبارات الاستخبارات المركزية الأمريكية ويليام بيرنز السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي اللواء عباس كامل رئيس المخابرات المصرية عزة مصطفى صالة التحرير جريدة الشروق معبر رفح رفح نتنياهو

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