مدحت نافع: الأموال الساخنة والاستثمار والتخارج من الشركات حلول للأزمة الاقتصادية (فيديو)

تحدث الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، عن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها مصر، والسبل الممكنة للخروج منها، مؤكدًا ضرورة الحصول على أموال ساخنة في القريب العاجل لتحديد سعر صرف مرن يعكس العرض والطلب، موضحًا أن ذلك يساعد في حل أزمة الدولار وتحسين الوضع النقدي.

وأشار نافع، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، على قناة صدى البلد، إلى أن مصر بحاجة إلى زيادة معدلات الاستثمار إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الحكومة لا تحتاج إلى امتلاك شركات تنتج سلعًا غير أساسية في ظل الظروف الحالية، بل يجب أن تركز على الخدمات الأساسية والبنية التحتية.

وقال نافع، إنه يجب أن يتم إسناد بعض الخدمات مثل الكهرباء والنقل إلى القطاع الخاص لإدارتها بكفاءة أعلى، مؤكدًا أن ذلك لا يعني التخلي عن ملكية الدولة لها، بل تحسين أدائها، وتطرق إلى ملف تخارج الدولة من بعض الشركات، موضحًا أن العملية تسير ببطء، وأنه يجب تطبيق مبدأ إدارة الأصول لتسريعها، وأن ذلك يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتقليل الاعتماد على الدولار.