مدحت نافع: مصر تملك القدرة على مواجهة الأزمة الاقتصادية.. وهذه هى الحلول

أكد الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، أن مصر تتمتع بالمقومات اللازمة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، وأنها تسعى لوضع حلول مستدامة للنهوض بالاقتصاد المصري في المستقبل.

وقال نافع، في حواره مع برنامج صالة التحرير، على قناة صدى البلد، إن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تواجه أزمات اقتصادية، وأنها تحتوي على أدوات وإمكانيات تمكنها من التغلب على التحديات الحالية، مشددا على أنه لا يوجد مجال للتشاؤم أو الاستسلام، وإنما البحث عن الحلول والخطط البديلة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن مصر تعاني من أزمة تضخم وديون، وأنها بحاجة إلى اتخاذ سياسات اقتصادية تناسب وضعها، مثل محاصرة التضخم ورفع معدلات الفائدة وتقليص السيولة النقدية، مؤكدا أن هذه هي المطالب التي يضعها صندوق النقد الدولي لمصر.