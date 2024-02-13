الثلاثاء 13 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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طلعت عبدالقوى: 80% من المساعدات لغزة من المجتمع المدنى والمؤسسات الأهلية

طلعت عبدالقوي
طلعت عبدالقوي

قال  طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد لعام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن المجتمع المدني ساهم بمساعدات ضخمة منذ بدء الحرب في غزة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني ساهم بمساعدات تصل إلى 80% من حجم المساعدات لغزة.

وأكد أن هذه المساعدات من الشعب المصري البسيط وطوال عمر المصري يقسم رغيف خبزة مع غيره من العرب وهذا ردًا على ماقيل مؤخرًا عن معبر رفح فمصر كانت تقوم بضغوط شديدة لفتح المعبر، مشيرًا إلى المتطوعين كانوا يعملون على قدم وساق في العريش وجهزوا 138 قافلة بعد 36 ساعة من الحرب.

هذه المساعدات التي تم تجهيزها رغم الظروف الاقتصادية

وتابع، أن كل هذه المساعدات التي تم تجهيزها رغم الظروف الاقتصادية التي يمر بها الشعب المصري وهذا موقف الرئيس السيسي وموقف الشعب، وهذه مصر التي وقفت مع القضية الفلسطينية منذ 1948.

طلعت عبدالقوي المؤسسات الأهلية المساعدات لغزة معبر رفح القضية الفلسطينية غزة

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