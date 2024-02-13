شوادر ومعارض أهلًا رمضان بالمحافظات تفتح أبوابها الخميس

أكد الدكتور أحمد كمال المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلًا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين منتصف فبراير الجاري، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة ومنافذ جمعيتي.

وفي وقت سابق، قال وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، إن هناك تنسيق بين الغرف التجارية و المحافظين للتوسع في إنشاء معارض وشوادر أهلا رمضان.

وأكد أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية ستشارك أيضًا، منبهًا على مديري المديريات بضرورة وأهمية الرقابة الواعية التى تحافظ علي توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

ووجه الوزير هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد على كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة الي الارز ايضا بما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.

وفي تصريح خاص لـ الدستور قال “كمال": إن الوزير وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر على بطاقات التموين، وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، وتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع الي سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة على انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية، كما تم التأكيد على مديري المديريات بتفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات والتي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك بالمحافظة، وان عملها مستمر على مدار اليوم دون انقطاع.

وطالب وزير التموين والتجارة الداخلية، مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالأسواق ولدي تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه إنذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف سواء بالجملة او تجزئة، مشيرا الى ان الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كافة السلع وتوافرها بالأسواق.

وأكد المتحدث الرسمي للوزارة، على أهمية الرقابة الواعية المنضبطة، حيث أن دور الوزارة الأساسي يكمن في ضمان اتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين على البطاقة التموينية.