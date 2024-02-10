السبت 10 فبراير 2024
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مصر

وزير التموين: معارض أهلًا رمضان ستقام فى منتصف الشهر الجارى

وزير التموين
وزير التموين

أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن معارض أهلا رمضان بالمحافظات سوف تفتح أبوابها أمام المواطنين في منتصف الشهرالجاري، موضحا أنه سيتم إنشاء 3 معارض رئيسية بكل محافظة كحد أدنى، بالإضافة إلى الشوادر والسيارات المتنقلة إضافة إلى من يريد من أصحاب منافذ جمعيتي.

وأضاف المصيلحي، أنه يوجد تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية والمحافظين للتوسع في إنشاء معارض أهلا رمضان والشوادر أيضا، مشيرًا إلى أن السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية سوف تشارك فى معارض أهلا رمضان وبركن خاص.

وشدد على مديري المدريات بضرورة وأهمية الرقابة الواعية التي تحافظ على توافر السلع وإتاحتها للمواطنين بكميات وأسعار مناسبة.

وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم، وجه  الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة بسرعة التعاقد علي كميات كبيرة من الزيت والسكر الخام لتكريرها في المصانع التابعة، بالإضافة إلى الأرز أيضا، ما يعزز من الأرصدة الاستراتيجية.

وصرح معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أحمد كمال، أن الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، وجه الشركة القابضة للصناعات الغذائية بزيادة ضخ السكر الحر علي بطاقات التموين، وكذلك زيادة المعروض من السلع الأساسية بالمجمعات الاستهلاكية، واضاف المتحدث الرسمي أن الدكتور الوزير وجه السادة مديري المديريات بتسهيل عمليات نقل وتداول السلع من المصانع إلى سلاسل وقنوات التوزيع مع وجود أذون الصرف اللازمة لذلك، مع المحافظة علي انسيابية وحركة التداول المستمرة لزيادة المعروض من السلع الأساسية.

وأكد معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام أن الدكتور الوزير أكد على مديري المديريات بتفعيل اللجان العليا لمتابعة الأسعار بالمحافظات التي تضم في عضويتها وكيل وزارة التموين ومباحث التموين وحماية المستهلك بالمحافظة، وأن عملها مستمر علي مدار اليوم دون انقطاع.

كما طالب  الدكتور علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية، السادة مديري المديريات بمتابعة توافر السلع بالأسواق ولدي تجار الجملة ونصف الجملة والتجزئة مع توجيه إنذار أول وثان وثالث حال عدم وجود فواتير أو أذون الصرف، سواء للجملة أو للتجزئة، مشيرا إلى أن الهدف ليس تحرير المحاضر، بل العمل الجاد لإتاحة كافة السلع وتوافرها بالأسواق.

وأشار معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام إلى أن الدكتور علي المصيلحي– وزير التموين والتجارة الداخلية، أكد أهمية الرقابة الواعية والمنضبطة، حيث إن دور الوزارة الأساسي يكمن في ضمان إتاحة ووفرة المعروض من السلع الأساسية للمواطنين بالأسواق، وكذلك انتظام صرف السلع التموينية للمواطنين علي البطاقة التموينية.

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الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية معارض اهلا رمضان السيارات المتنقلة المحافظين الغرف التجارية

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