سرّ ثروة نيللي كريم في "فراولة".. قارئة الفنجان وخبيرة طاقة وإنفلونسر

خروج من عباءة التراجيدي وعودة إلى الكوميديا بعد غياب ثلاث سنوات هذا ما ستقدمه الفنانة نيللي كريم هذا العام من خلال مسلسلها في رمضان القادم ٢٠٢٤ "فراولة"، والذي تقدمه في إطار كوميدي سبق وأن حققت فيه نجاحًا كاسحًا من قبل في مسلسل ١٠٠ وش.

من خلال مسلسل "فراولة" تلعب نيللي كريم، شخصية فتاة تسمى بهذا الاسم "فراولة" وهي ابنة حارس عقار في منطقة الزمالك، ولكنها تحلم بتغيير هذه الحياة وأن تنضم إلى حياة المشاهير تاركة الفقر.

لذلك تلجأ "فراولة" من خلال أحداث المسلسل إلى مجال الغناء، بل وكذا حيل قراءة الفنجان لتجلب المال، وبالفعل تصبح قارئة فنجان متمكنة ينخدع بكلامها البعض من أصدقائها لتتحول حياتها من الفقر إلى الثراء بعد ذلك من خلال رحلة جديدة لها بالعمل في المبيعات في إحدي الشركات العالمية.

بينما يجسد الفنان صدقي صخر خلال أحداث المسلسل شخصية طبيب نفسى ويقدم الفنان مصطفى خاطر دور شخص يرتبط بنيللي كريم عاطفيًا ولكنها ترفض كل محاولاته للارتباط بها لأنه فقير ولكنها فتاة تحلم بالشهرة والفلوس.

من أين ستحقق “فراولة” ثروتها؟

يُظهر المسلسل من خلال هذه الرحلة دور الإنفلونسر وكذلك خبراء الطاقة في التأثير على الناس من خلال مجموعة من المواقف الشيقة ذات الطابع الكوميدي الهادف.

من جهتها كانت قد نشرت منصة "WATCH IT" على الصفحة الرسمية الخاصة بها مجموعة من البوسترات لمسلسل "فراولة" ولأبطاله.

ومسلسل فراولة بطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، جيلان علاء، تونى ماهر، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامى، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف محمد سليمان عبدالمالك وإخراج محمد على، الذى يعود للدراما بعد غياب 3 سنوات، وإنتاج شركة sky limit للمنتج أحمد دسوقى.

ومسلسل "فراولة" يأتي ضمن مسلسلات ال١٥ حلقة التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامي في موسم رمضان المقبل 2024.