"دعوتنا".. "الدستور" تكشف تفاصيل صفحة جماعة الإخوان الجديدة على "فيسبوك"

تعيد الترويج للإرهابية

بالتوازي مع محاولات الجماعة الإرهابية الفاشلة لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد، من خلال إطلاقها الشائعات بين الحين والآخر، ظهرت بعض الصفحات على الفيسبوك تخص تلك الجماعة من بينها صفحة أطلقت على نفسها "دعوتنا" وفيها تروج بعض الإدعاءات الكاذبة عن هذه الجماعة الإرهابية ومؤسسيها تظهرها وكأنها جماعة الإيمان والتقوى لا الإرهاب، والمفاهيم المتطرفة وإراقة الدماء.

"الدستور" اخترقت هذه الصفحة لتكشف تفاصيل إنشائها ومحتواها

أطلق إلى جوار الصفحة المزعومة "دعوتنا" لقب "الموسوعة التاريخية للإخوان المسلمين"، واتخذت هذه الصفحة صورة الشيخ حسن البنا مؤسس هذه الجماعة الإرهابية وعلم الجماعة شعارًا لها.

صنفت هذه الصفحة على أنها دينية تتبع منظمة غير هادفة للربح، وبالبحث عن تاريخ إنشاء هذه الصفحة تبين أنها أنشئت بتاريخ 16 نوفمبر من العام الماضي عام 2023.

انتشرت على صفحة "دعوتنا" الإرهابية صورًا لرموز الجماعة الإخوانية من بينهم حسن البنا، الدكتور زغلول النجار، و أظهرتهما في صورة العلماء الأفاضل أصحاب الدعوة والجهاد، واصفة إياهم بأنهم منابر الدين الإسلامي، ورموز الجهاد فيه.

فيديو لحسن البنا وأغنية تمجده

من خلال هذه الصفحة ظهر فيديو يعرض لقطات للشيخ حسن البنا مؤسس الجماعة الإرهابية، وذلك على أنغام أغنية تمجده بكلمات مثل: "إنه البنا حسن..أسس الدعوة يقينًا رغم أطراف المحن.. قدم الروح شهيدًا محقًا بلا ثمن.. حينما نادي المنادي للجهاد..كل ما فيه حسن"، كما ادعوا في فيديوهات أخرى أن الإرهابي “البنا” اهتم ببناء الرجال مستخدمًا العقيدة الإسلامية، كما دافعوا عن واحد من رموز العنف والدم والإرهاب الأوائل لديهم وهو سيد قطب عضو مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية والرئيس السابق لقسم نشر الدعوة فى الجماعة ورئيس تحرير جريدة الاخوان المسلمين ملقبين إياه بأنه شهيد الظلال.

وبكلماته "نحن أصحاب الحق الشرعيون".. أظهرت الصفحة فيديو كلمة مرشد الإخوان السابق محمد بديع أثناء محاكمته، وهو يرتدي البدلة الحمراء على خلفية أحداث 30 يونيو ويتفوه بتلك الكلمات، مدعيًا أنه وجماعته هم من لهم الحق في حكم البلاد.

كذلك احتوت الصفحة على فيديوهات لعدد من رموز الجماعة الآخرين من بينهم يوسف القرضاوي وزغلول النجار، وهم يمجدون في الجماعة وأهدافها مدّعين أنها تحاول أن تنفذ شرع الله وقرآنه وسنته.

وتضمنت صفحة الجماعة الإرهابية على بعض فيديوهات للمرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف الذي سبق وأن قال جملته الشهيرة "طز في مصر"، وهو يدافع عن جماعته مدعيًا أنها جماعة الحق.

بل واشتملت الصفحة على العديد من الفيديوهات الأخرى لرموز قديمة غير معروفة جماهيريًا للإخوان، وهي تتحدث عن مبادئ هذه الجماعة غير الموجودة، مدعية زورًا أن لها مبادئ من الأساس.

شائعات أطلقتها المحظورة مؤخرًا

وكانت قد أطلقت تلك الجماعة الإرهابية مؤخرًا مثلما اعتادت الكثير من الشائعات في محاولة منها لهدم استقرار البلاد لتحقيق مصالحها الخاصة التي تتمركز في إشعال الفتن، بنية تشكيك المصريين في قيادتهم وحكومتهم، وبث روح اليأس وإثارة البلبلة.

وكان خرجاتها لنشر الأكاذيب والتضليل، أطلقت أبواق جماعة الإخوان، إشاعة مفادها أن هناك تأخيرًا في إصدار جوازات السفر للمواطنين المصريين لمدة شهرين وهو ما خرجت وزارة الداخلية لتنفي صحته على الفور مؤكدة أن ذلك ما هو إلا ما اعتادت عليه الجماعة من شائعات كذلك أطلقت الجماعة مؤخرًا شائعة أخرى تدعي هروب مسئولين كبار خارج البلاد، وهو ما تأكد عدم سلامته.