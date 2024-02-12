الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

البيت الأبيض: نشكر مصر لدورها بإدخال المساعدات لغزة.. ويؤكد ملتزمون بدعم إسرائيل

جون كيربي
جون كيربي

قال جون كيربي، منسق الاتصالات بالبيت الأبيض، إنهم يدعمون وقف إطلاق النار لأنه سيؤدي إلى إلقاء السلاح من جانب الطرفين في غزة والخطوة الأولى هي هدنة مؤقتة للإفراج عن المحتجزين.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أنهم يشهدون تقدمًا في مفاوضات التوصل إلى هدنة ممتدة بين حماس وإسرائيل.

وأكد أنهم مستمرون في دعم إسرائيل ولديها حق الدفاع عن نفسها ضد حماس، مشيرًا إلى أن مصر كانت نظيرا رائعا فيما يتعلق بمعبر رفح والسماح للمعبر بدخول المساعدات، والسماح بخروج المواطنين من الجنسيات المختلفة ونشكرها على ذلك.

لا نريد إعادة توزيع الفلسطينيين خارج غزة

وتابع، أنه سيتم التواصل مع الرئيس السيسي، حول التنسيق في العبور من معبر رفح، موضحًا أنهم لا يريدون إعادة توزيع الفلسطينيين خارج غزة لأن غزة هي موطنهم، ولايجب إجبارهم على مغادرتها، وأن إسرائيل لديها التزام بتوفير السلامة للمدنيين بغزة.

البيت الأبيض مصر دخول المساعدات معبر رفح دعم إسرائيل مستمرون إعادة توزيع الفلسطينيين

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