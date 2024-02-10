البيت الأبيض: تقرير المستشار الخاص عن ذاكرة بايدن "خاطئ"

انتقد البيت الأبيض، أمس الجمعة، تقريرًا صادرًا عن مستشار خاص بوزارة العدل يشير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني من فقدان في الذاكرة.

ووصفت كاملا هاريس، نائبة بايدن، التقرير بأن "وراءه دوافع سياسية بكل وضوح".

وأدى التقرير الصادر عن المستشار الخاص روبرت هور، إلى سجال خلال العام الانتخابي وجدد طرح أسئلة عن تقدم بايدن في السن.

وكان بايدن (81 عاما)، هذا الأسبوع، اختلط عليه أسماء عدة زعماء عالميين.

وشغل هور منصب المدعي العام في ولاية ماريلاند، خلال حكم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وانضم إيان سامز، المتحدث باسم مكتب المستشار القانوني بالبيت الأبيض، إلى كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في غرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض لانتقاد تقرير هور وإثارة أسئلة حول دوافعه.

وقال هور في تقرير صدر الخميس إنه اختار عدم توجيه اتهامات جنائية بعد تحقيق استمر 15 شهرا في تعامل بايدن مع وثائق سرية نظرا لتعاون الرئيس.

وذكر هور أن من الصعب إدانة بايدن ووصفه بأنه "كبير في السن وحسن النية وذاكرته ضعيفة" لم يستطع أن يذكر للمحققين تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.

وقالت جان بيير "لا نعتقد أن ذلك الجزء من التقرير له صلة بالواقع".