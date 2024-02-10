السبت 10 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: تقرير المستشار الخاص عن ذاكرة بايدن "خاطئ"

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

انتقد البيت الأبيض، أمس الجمعة، تقريرًا صادرًا عن مستشار خاص بوزارة العدل يشير إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يعاني من فقدان في الذاكرة.

ووصفت كاملا هاريس، نائبة بايدن، التقرير بأن "وراءه دوافع سياسية بكل وضوح".

وأدى التقرير الصادر عن المستشار الخاص روبرت هور، إلى سجال خلال العام الانتخابي وجدد طرح أسئلة عن تقدم بايدن في السن.

وكان بايدن (81 عاما)، هذا الأسبوع، اختلط عليه أسماء عدة زعماء عالميين.

وشغل هور منصب المدعي العام في ولاية ماريلاند، خلال حكم الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.

وانضم إيان سامز، المتحدث باسم مكتب المستشار القانوني بالبيت الأبيض، إلى كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض في غرفة الإفادات الصحفية بالبيت الأبيض لانتقاد تقرير هور وإثارة أسئلة حول دوافعه.

وقال هور في تقرير صدر الخميس إنه اختار عدم توجيه اتهامات جنائية بعد تحقيق استمر 15 شهرا في تعامل بايدن مع وثائق سرية نظرا لتعاون الرئيس.

وذكر هور أن من الصعب إدانة بايدن ووصفه بأنه "كبير في السن وحسن النية وذاكرته ضعيفة" لم يستطع أن يذكر للمحققين تاريخ وفاة ابنه بو بايدن.

وقالت جان بيير "لا نعتقد أن ذلك الجزء من التقرير له صلة بالواقع".

الأكثر قراءة

عاجل.. رويترز: زلزال بقوة 5.9 يضرب جنوب كاليفورنيا

موعد عرض مسلسل وبينا ميعاد الجزء الثاني لشيرين رضا وصبري فواز الحلقة 21

عاجل.. زلزال قوي يضرب هاواى.. ولا خطر من حدوث تسونامى

عاجل.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 17 شخصا من مستشفى الأمل فى خان يونس

الكرملين عن تغيير قائد الجيش الأوكرانى: لن يغير شيئا فى الحرب

نتنياهو: الجيش يطور خطة لإجلاء المدنيين من رفح وهزيمة حماس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

غزة وسط الحراك الإقليمى محاصرة.. والتعنت الأمريكى.. الابتزاز الإسرائيلى

صفاء النجار

مقامات الغضب.. المغامرة

ماجد حبته

لا تلوموه!

عبدالوهاب داود

فاضح نوبل.. ميلان كونديرا الدال على «لا معايير» الجائزة الأشهر

جرجس شكرى

محمد أبوالسعود.. مخرج ثائر من جيل التسعينيات

الحسين عبدالرازق

هل ستهدأ الأسعار إذا ما انخفض الدولار؟!

جمال-أسعد

رواد المواطنة

محمد عبدالعزيز

دورنا فى وقت الأزمة

صور

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

حفل توزيع جوائز معرض القاهرة الدولى للكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

عقيدة بايدن الجديدة

عاجل.. المناورة الجديدة.. كيف يستخدم نتنياهو «إلغاء حل الدولتين» للبقاء رئيسًا للوزراء؟

جيش الاحتلال: سنواصل المعركة للإضرار بحزب الله وتقويض قدراته