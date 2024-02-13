الثلاثاء 13 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يبحث المصلون مع بداية الصباح عن مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، لتأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، وفق توقيت كل محافظة على حدة.

مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" في هذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الثلاثاء 13 فبراير 2024 في محافظات مصر.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة اليوم

صلاة الفجر 5:12 صباحًا.
صلاة الظهر 12:10 ظهرًا.
صلاة العصر 17: 3 مساءً.
صلاة المغرب 5:41 مساءً.
صلاة العشاء  6:59 مساءً.

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

صلاة الفجر 5:16 صباحًا.
صلاة الظهر 12:14 ظهرًا.
صلاة العصر 3:19 مساءً.
صلاة المغرب 5:43 مساءً.
صلاة العشاء 7:02 مساءً.

مواعيد الصلاة في الإسماعيلية اليوم الثلاثاء 13 فبراير 
صلاة الفجر 5:07 صباحًا.
صلاة الظهر 12:05 ظهرًا.
صلاة العصر 3:11 مساءً.
صلاة المغرب 5:35 مساءً.
صلاة العشاء 6:54 مساءً.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:58 صباحًا.
صلاة الظهر 11:57 ظهرًا.
صلاة  العصر 3:07 مساءً.
صلاة المغرب 5:31 مساءً.
صلاة العشاء 6:47 مساءً.

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان اليوم الثلاثاء 13 فبراير 

صلاة الفجر 5:03  صباحًا.
صلاة الظهر 12:03 ظهرًا.
صلاة العصر 16: 3 مساءً.
صلاة المغرب 5:41 مساءً.
صلاة العشاء 6:55 مساءً.

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صلاة الفجر 5:11 صباحًا.
صلاة الظهر 12:11ظهرًا.
صلاة العصر 3:21 مساءً.
صلاة المغرب 5:45 مساءً.
صلاة العشاء 7:02 مساءً.

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