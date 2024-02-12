الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمين مع بداية الصباح تأدية جميع الصلوات الخمسة في وقتها الصحيح، ويكثر التساؤل على مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، بعدد من المحافظات، وتكون شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وجميع صلوات الظهيرة والعصر والمغرب وصلاة العشاء.

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 فبراير 2024 في محافظات مصر

وتستعرض «الدستور» في هذه السطور القادمة مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 12 فبراير 2024.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين

مواعيد الصلاة فى محافظة القاهرة اليوم الإثنين 12 فبراير

وقت صلاة الفجر اليوم 5:11 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب اليوم الإثنين 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:58

مواعيد الصلاة فى الإسكندرية اليوم الإثنين 12 فبراير

وقت صلاة الفجر 5:16 ص
موعد صلاة الظهر اليوم الإثنين 12:14
موعد صلاة العصر 3:19
موعد صلاة المغرب 5:43 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 7:02 م.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 12 فبراير فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:07
موعد صلاة الظهر 12:05
موعد صلاة العصر 3:11
موعد صلاة المغرب 5:35 م
موعد صلاة العشاء 6:54 م.

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ اليوم الإثنين 12 فبراير

وقت صلاة الفجر 4:58
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:07
وقت صلاة المغرب 5:31 م
وقت صلاة العشاء 6:47 م.

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مواعيد الصلاة فى محافظة أسوان اليوم الإثنين 12 فبراير

وقت صلاة الفجر 5:03 ص
موعد صلاة الظهر 12:03
موعد صلاة العصر اليوم 16: 3
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء اليوم الإثنين 6:55

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